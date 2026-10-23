علی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراهم شدن دوباره فرصت ثبت‌نام برای متقاضیان جامانده اظهار کرد: با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده در سازمان بهزیستی کشور، سامانه این آزمون استخدامی از چهارم تا هشتم آبان‌ماه برای ثبت‌نام آن دسته از افراد دارای معلولیت که در بازه زمانی پیشین موفق به انجام این کار نشده‌اند، دوباره باز خواهد شد تا هیچ متقاضی واجد شرایطی از این امکان محروم نماند.

وی با اشاره به زمان قطعی برگزاری این آزمون افزود: آزمون استخدامی مذکور در بیست‌ونهم آبان‌ماه برگزار می‌شود و از متقاضیان انتظار داریم با توجه به محدودیت زمانی موجود، در نخستین فرصت برای تکمیل مراحل ثبت‌نام خود اقدام کنند تا در جریان فرآیند گزینش قرار بگیرند.

این مسئول با اشاره به ظرفیت در نظر گرفته‌شده برای این دوره تصریح کرد: در این آزمون بیش از سه هزار فرصت شغلی در سی‌ودو دستگاه اجرایی برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است که همین حجم از ظرفیت، گامی مهم در راستای توانمندسازی و اشتغال‌زایی این قشر محسوب می‌شود.

محمودی با اشاره به نحوه تعیین رشته‌های شغلی خاطرنشان کرد: رشته‌های شغلی بر اساس اعلام نیاز دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند و متقاضیان می‌توانند بر پایه مدرک تحصیلی و شرایط خود، نسبت به انتخاب حوزه مورد نظر اقدام کنند و از این فرصت بهره‌مند شوند.

سرپرست بهزیستی ایلام در پایان تاکید کرد: اشتغال پایدار افراد دارای معلولیت، از اولویت‌های اصلی این نهاد به شمار می‌رود و امیدواریم با اجرای چنین طرح‌هایی، زمینه حضور فعالانه آنان در جامعه فراهم شود و شاهد بهبود معیشت خانواده‌هایشان باشیم.