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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

معلمی:رسانه‌های غربی در روایت اعتراضات معیار دوگانه دارند

معلمی:رسانه‌های غربی در روایت اعتراضات معیار دوگانه دارند

تربت حیدریه- امام جمعه تربت‌حیدریه گفت: در رسانه‌های غربی اعتراضات با عنوان آشوب مطرح می‌شود، اما در ایران، حوادثی که با تخریب اموال عمومی همراه است، با عنوان اعتراض بازنمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی امروز جمعه یکم آبان ماه در خطبه‌های نماز جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به اعتراضات اخیر در برخی کشورهای اروپایی و مشکلات اقتصادی و آموزشی، اظهار کرد: آنچه در این میان قابل تأمل است، نگاه دوگانه رسانه‌های غربی به اعتراضات است، به‌گونه‌ای که اعتراضات در کشورهای غربی با عنوان مطالبه‌گری و آشوب مطرح می‌شود، اما در ایران، حوادثی که با تخریب اموال عمومی و حمله به مراکز خدماتی و انتظامی همراه است، با عنوان اعتراض بازنمایی می‌شود.

امام جمعه تربت‌حیدریه افزود: در جریان اعتراضات در کشورهای غربی، رسانه‌ها معمولاً بر مطالبات معترضان و دلایل نارضایتی آنان تمرکز می‌کنند، اما در مواجهه با حوادث ایران، گاهی رفتارهای خشونت‌آمیز، آتش‌زدن آمبولانس‌ها، خودروهای آتش‌نشانی، بیمارستان‌ها و مراکز انتظامی در حاشیه روایت رسانه‌ای قرار می‌گیرد و عنوان «اعتراض» برای این اقدامات به کار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک اعتراض مدنی از اقدامات خشونت‌آمیز، خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری و بیان اعتراض با تخریب اموال عمومی، حمله به مراکز خدمات‌رسان و استفاده از سلاح سرد و گرم تفاوت دارد و نمی‌توان همه این رفتارها را در یک چارچوب تعریف کرد.

معلمی با اشاره به حوادث ۱۸ دی‌ماه، گفت: برخی اقدامات خشونت‌آمیز در جریان این حوادث از سطح اعتراض فراتر رفته و به حملات مسلحانه و قتل و مجروح‌کردن افراد منجر شد.

امام جمعه تربت‌حیدریه همچنین از انتشار روایت‌های نادرست درباره شمار جان‌باختگان و نحوه وقوع حوادث انتقاد کرد و افزود: این موارد بخشی از فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها باید در پوشش رویدادهای مشابه، معیارهای یکسانی داشته باشند، تصریح کرد: نمی‌توان در یک کشور تخریب و خشونت را محکوم کرد، اما در کشوری دیگر، رفتارهای مشابه را بدون توجه به ماهیت و پیامدهای آن، صرفاً اعتراض مدنی نامید.

تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی تنش‌ها

معلمی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه خلیج فارس و تداوم درگیری‌ها و هدف قرار گرفتن چند کشتی متخلف، گفت: این تحولات نشانه اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی اظهار کرد: تنش‌های منطقه‌ای و مخاطرات حمل‌ونقل دریایی، علاوه بر قیمت پایه نفت، هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و دستمزد خدمه کشتی‌ها را نیز افزایش می‌دهد و در نهایت بر هزینه تأمین انرژی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارد.

وی در ادامه با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات و تلاش‌های میانجی‌گرانه برخی کشورها گفت: در شرایطی که از مذاکره سخن گفته می‌شود، مسئله اصلی پایبندی به تعهدات و تضمین اجرای توافق‌هاست، چراکه تجربه‌های گذشته، تردیدهایی جدی درباره میزان پایبندی آمریکا به تعهدات خود ایجاد کرده است.

معلمی با اشاره به رفت‌وآمدهای دیپلماتیک و تلاش برخی کشورها برای میانجی‌گری، تأکید کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، پایان دادن به درگیری‌ها و هرگونه توافق باید بر اساس شروط هفت‌گانه ایران و ملاحظات اعلام‌شده از سوی مسئولان کشور انجام شود و نمی‌توان بدون توجه به این الزامات، انتظار دستیابی به نتیجه پایدار داشت.

امام جمعه تربت‌حیدریه، وحدت و انسجام داخلی و هم‌صدایی مسئولان در تصمیم‌گیری‌های کلان را مهم دانست و تأکید کرد: حفظ انسجام ملی و پایبندی به اصول اعلام‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، در مواجهه با تحولات منطقه‌ای و فشارهای خارجی اهمیت اساسی دارد.

کد مطلب 6987054

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