به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی امروز جمعه یکم آبان ماه در خطبه‌های نماز جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به اعتراضات اخیر در برخی کشورهای اروپایی و مشکلات اقتصادی و آموزشی، اظهار کرد: آنچه در این میان قابل تأمل است، نگاه دوگانه رسانه‌های غربی به اعتراضات است، به‌گونه‌ای که اعتراضات در کشورهای غربی با عنوان مطالبه‌گری و آشوب مطرح می‌شود، اما در ایران، حوادثی که با تخریب اموال عمومی و حمله به مراکز خدماتی و انتظامی همراه است، با عنوان اعتراض بازنمایی می‌شود.

امام جمعه تربت‌حیدریه افزود: در جریان اعتراضات در کشورهای غربی، رسانه‌ها معمولاً بر مطالبات معترضان و دلایل نارضایتی آنان تمرکز می‌کنند، اما در مواجهه با حوادث ایران، گاهی رفتارهای خشونت‌آمیز، آتش‌زدن آمبولانس‌ها، خودروهای آتش‌نشانی، بیمارستان‌ها و مراکز انتظامی در حاشیه روایت رسانه‌ای قرار می‌گیرد و عنوان «اعتراض» برای این اقدامات به کار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک اعتراض مدنی از اقدامات خشونت‌آمیز، خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری و بیان اعتراض با تخریب اموال عمومی، حمله به مراکز خدمات‌رسان و استفاده از سلاح سرد و گرم تفاوت دارد و نمی‌توان همه این رفتارها را در یک چارچوب تعریف کرد.

معلمی با اشاره به حوادث ۱۸ دی‌ماه، گفت: برخی اقدامات خشونت‌آمیز در جریان این حوادث از سطح اعتراض فراتر رفته و به حملات مسلحانه و قتل و مجروح‌کردن افراد منجر شد.

امام جمعه تربت‌حیدریه همچنین از انتشار روایت‌های نادرست درباره شمار جان‌باختگان و نحوه وقوع حوادث انتقاد کرد و افزود: این موارد بخشی از فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها باید در پوشش رویدادهای مشابه، معیارهای یکسانی داشته باشند، تصریح کرد: نمی‌توان در یک کشور تخریب و خشونت را محکوم کرد، اما در کشوری دیگر، رفتارهای مشابه را بدون توجه به ماهیت و پیامدهای آن، صرفاً اعتراض مدنی نامید.

تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی تنش‌ها

معلمی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه خلیج فارس و تداوم درگیری‌ها و هدف قرار گرفتن چند کشتی متخلف، گفت: این تحولات نشانه اهمیت راهبردی تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی اظهار کرد: تنش‌های منطقه‌ای و مخاطرات حمل‌ونقل دریایی، علاوه بر قیمت پایه نفت، هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و دستمزد خدمه کشتی‌ها را نیز افزایش می‌دهد و در نهایت بر هزینه تأمین انرژی در بازارهای جهانی اثر می‌گذارد.

وی در ادامه با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات و تلاش‌های میانجی‌گرانه برخی کشورها گفت: در شرایطی که از مذاکره سخن گفته می‌شود، مسئله اصلی پایبندی به تعهدات و تضمین اجرای توافق‌هاست، چراکه تجربه‌های گذشته، تردیدهایی جدی درباره میزان پایبندی آمریکا به تعهدات خود ایجاد کرده است.

معلمی با اشاره به رفت‌وآمدهای دیپلماتیک و تلاش برخی کشورها برای میانجی‌گری، تأکید کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، پایان دادن به درگیری‌ها و هرگونه توافق باید بر اساس شروط هفت‌گانه ایران و ملاحظات اعلام‌شده از سوی مسئولان کشور انجام شود و نمی‌توان بدون توجه به این الزامات، انتظار دستیابی به نتیجه پایدار داشت.

امام جمعه تربت‌حیدریه، وحدت و انسجام داخلی و هم‌صدایی مسئولان در تصمیم‌گیری‌های کلان را مهم دانست و تأکید کرد: حفظ انسجام ملی و پایبندی به اصول اعلام‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب، در مواجهه با تحولات منطقه‌ای و فشارهای خارجی اهمیت اساسی دارد.