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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

منصوری: هدف آمریکا از مذاکره، تحمیل شروط خود به ایران است

منصوری: هدف آمریکا از مذاکره، تحمیل شروط خود به ایران است

ضیاءآباد- امام جمعه ضیاءآباد گفت: هدف آمریکا از مذاکره، گفت‌وگو بر مبنای احترام متقابل نیست، بلکه می‌خواهد شروط خود را به ایران تحمیل کند؛ موضوعی که ملت ایران آن را نمی‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به آغاز ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی در بصیرت، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و دفاع از ولایت دانست و بر ضرورت شناخت سیره آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بصیرت و اخلاص از ویژگی‌های برجسته حضرت فاطمه زهرا(س) است، اظهار کرد: بصیرت به معنای شناخت حق از باطل، دشمن‌شناسی و تشخیص وظیفه در زمان مناسب است و اخلاص نیز اقتضا می‌کند که انسان در مسیر انجام وظیفه الهی، انگیزه‌ای جز رضای خداوند نداشته باشد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به نقش حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت افزود: آن حضرت در جایگاه دختر پیامبر(ص)، همسر، مادر و زنی مسئول در جامعه، الگویی جامع برای مسلمانان است و پایبندی به ولایت را باید از سیره ایشان آموخت.

منصوری با اشاره به پیوند تاریخی واقعه سقیفه و حادثه کربلا، بر اهمیت شناخت و عمل به مسئله ولایت تأکید کرد و از مردم خواست حرمت ایام فاطمیه را حفظ کنند.

تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و پرهیز از اسراف

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی مردم در صرفه‌جویی مصرف انرژی گفت: با توجه به آسیب‌دیدن برخی پالایشگاه‌ها در جنگ‌های اخیر، همکاری مردم در مدیریت مصرف گاز، بنزین، برق و آب اهمیت بیشتری دارد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با تأکید بر ضرورت مدیریت هزینه‌های خانوار خاطرنشان کرد: تعویض سالانه وسایل منزل، فرش و پرده در شرایطی که ضرورتی ندارد، می‌تواند مصداق اسراف باشد و خانواده‌ها باید با پرهیز از هزینه‌های غیرضروری، منابع خود را بهتر مدیریت کنند.

منصوری همچنین با اشاره به دورریز مواد غذایی در مراسم‌ها، خواستار توجه بیشتر به حفظ نعمت‌ها و پرهیز از اسراف شد.

آمریکا به دنبال تحمیل شروط خود در مذاکرات است

وی با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: هدف آمریکا از مذاکره، تحمیل شروط خود است و ملت ایران چنین رویکردی را نمی‌پذیرد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به موضوعاتی از جمله غنی‌سازی، مواد غنی‌شده، بازرسی‌ها و تأسیسات هسته‌ای گفت: به اعتقاد وی، طرف آمریکایی و رژیم صهیونیستی در پی آن هستند که این مسائل را در مدت کوتاهی مطابق خواسته‌های خود تعیین تکلیف کنند.

منصوری با تأکید بر آمادگی ایران برای مقابله با تهدیدها افزود: تهدیدهای مکرر دشمن نباید موجب ترس و تضعیف روحیه مردم شود؛ بلکه باید به تقویت ایمان، استقامت و هوشیاری جامعه بینجامد.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر تقویت تجمعات شبانه، از مردم خواست حضور خود را در این تجمعات حفظ کنند و گفت: اتحاد و وحدت ملی، تقویت مؤلفه‌های قدرت کشور و همکاری برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با بیان اینکه تهدید و ترساندن مردم از ابزارهای جنگ روانی دشمن است، بر ضرورت روشنگری و جهاد تبیین تأکید کرد و از معلمان، فرهنگیان، استادان، بزرگان و علما خواست با افزایش آگاهی عمومی، اجازه ندهند تهدیدهای دشمن بر ذهن و اراده جوانان اثر بگذارد.

منصوری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام میان مردم و مسئولان، خواستار توجه بیشتر به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و تسهیل ازدواج جوانان شد.


کد مطلب 6987056

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