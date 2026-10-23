موسوی: دشمن با تهدید به دنبال تضعیف اراده مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم دشمن برای تضعیف جوامع، ترساندن مردم و سست‌کردن اراده عمومی است؛ از همین رو، نباید اجازه داد تهدیدها و فضاسازی‌های دشمن بر روحیه و تصمیم جامعه اثر بگذارد.

وی برای تبیین این موضوع به ماجرای جنگ احد اشاره کرد و گفت: پس از این نبرد، مسلمانان در شرایطی دشوار و خسته به مدینه بازگشتند و دشمن با بهره‌گیری از فضای ایجادشده و هراس‌افکنی، درصدد تضعیف روحیه آنان برآمد؛ اما مسلمانان با توکل بر خدا و تکیه بر عبارت «حسبنا الله و نعم الوکیل» بار دیگر در برابر دشمن ایستادند.

امام‌جمعه محمودآباد با اشاره به تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: دشمن امروز نیز از ابزار تهدید و ایجاد ترس استفاده می‌کند، اما ملت ایران باید بدانند که هرگونه تجاوز مجدد با پاسخ مواجه خواهد شد.

موسوی در ادامه به بخشی از سخنان رهبر انقلاب در ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ اشاره کرد که در آن از بررسی راه‌های گشودن جبهه‌های جدید و فعال‌سازی آن‌ها در صورت تداوم وضعیت جنگی و با رعایت مصالح سخن گفته شده است.

مقاومت مؤثر بر ایمان، امید و عقلانیت تکیه دارد

وی تأکید کرد: نباید اجازه داد تهدیدهای دشمن، پیش از آنکه در میدان واقعیت به نتیجه برسند، در ذهن و اراده جامعه به پیروزی تبدیل شوند.

امام‌جمعه محمودآباد با بیان اینکه مقاومت مؤثر از ایمان و امید نیرو می‌گیرد و بر عقلانیت و تدبیر تکیه دارد، خاطرنشان کرد: مقاومت باید با درک واقعیت‌های میدانی همراه باشد و جامعه در مواجهه با تهدیدها، هوشیاری و انسجام خود را حفظ کند.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت آمریکا را نتیجه گرفتارشدن در بحرانی خودساخته توصیف کرد و گفت: آمریکا برای خروج از این وضعیت با دشواری روبه‌روست و حمایت مردم ایران و مواضع متحد و منسجم مسئولان، شرایط را برای آن پیچیده‌تر کرده است.