به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: بصیرت فاطمی به معنای شناخت حق، تشخیص درست جبهه حق و پذیرش مسئولیت متناسب با شرایط زمانه است؛ در کنار آن نیز اخلاص اهمیت دارد و انسان باید در انجام وظیفه، رضایت خداوند را در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه بصیرت بدون اخلاص و اخلاص بدون بصیرت به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، افزود: انسان باید هم مسیر درست را بشناسد و هم در آن مسیر با انگیزه الهی حرکت کند.

هشدار درباره روایت‌های نادرست در شبکه‌های اجتماعی

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به آنچه جنگ شناختی دشمن خواند، گفت: دشمن در کنار اقدامات نظامی، برای شبکه‌های اجتماعی نیز محتوا و روایت‌هایی آماده می‌کند تا با انتشار اخبار نادرست، مردم را دلسرد کند و حضور آنان در میدان را کاهش دهد.

حسینی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر این جریان‌ها، خاطرنشان کرد: کاربران نباید هر خبر یا محتوایی را بدون بررسی بپذیرند و بازنشر کنند؛ زیرا دشمن در شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی نیز به دنبال اثرگذاری بر افکار عمومی است.

وی حضور مردم در اجتماعات شبانه را نشانه آگاهی و مسئولیت‌پذیری آنان دانست و گفت: مردم با تشخیص شرایط و حضور مستمر خود، نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌ها ایفا می‌کنند.

تأکید بر الگوگیری از بصیرت حضرت زهرا(س)

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: آن حضرت در شرایط حساس پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، با شناخت موقعیت زمانه و تشخیص مسئولیت خود، برای دفاع از حق وارد میدان شد.

حسینی افزود: در شرایط کنونی نیز شناخت نیازهای جبهه حق و استفاده از ظرفیت‌های فردی و اجتماعی برای انجام مسئولیت، از جلوه‌های بصیرت و اخلاص فاطمی است.

وی همچنین با اشاره به دشواری‌های جنگ و خسارت‌های ناشی از آن، تأکید کرد که شرایط دشوار می‌تواند زمینه آشکارشدن ظرفیت‌هایی را فراهم کند که در وضعیت عادی کمتر مجال بروز دارند.

هشدار درباره روند سالمندی جمعیت

امام‌جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش رشد جمعیت و افزایش سهم سالمندان، نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داد و بر ضرورت توجه خانواده‌ها و مسئولان به مسئله فرزندآوری تأکید کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی خانواده‌ها، هزینه‌های فرزندآوری را از موانع پیش روی برخی زوج‌ها دانست و خواستار کمک به خانواده‌های نیازمند و زوج‌های نابارور شد.

حسینی همچنین با انتقاد از برخی هزینه‌های غیرضروری در مراسم‌ها، پیشنهاد کرد بخشی از این هزینه‌ها برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار، تأمین نیازهای نوزادان و کمک به زوج‌های نابارور اختصاص یابد.

وی در پایان بر ضرورت عمل به توصیه‌های رهبر شهید درباره مسئله جمعیت تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها، مسئولان و فعالان اجتماعی به این موضوع شد.



