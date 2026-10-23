به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: ایشان در صبر، استقامت، اخلاص و مسئولیت‌پذیری الگوی ما هستند و اخلاص فاطمی جز رضای خدا و انجام وظیفه الهی هیچ انگیزه‌ای نداشت.

وی در ادامه افزود: در جنگ ترکیبی دشمن که عملیات روانی می‌کند، باید مراقب باشیم که دفاع از حق بهانه‌ای برای شکستن دل مؤمنان و ایجاد اختلاف نشود و ولایت‌مدار حقیقی کسی است که حق‌طلبی، اخلاق و وحدت را با هم داشته باشد.

امام جمعه مانه با اشاره به قیام تاریخی امام خمینی (ره) در مقابل قانون کاپیتولاسیون تصریح کرد: هدف امام حفظ عزت و استقلال کشور بود و امروز نیز باید از ایشان درس بگیریم، ملت مستقل باشیم و زیر بار ظلم نرویم و نخبگان جامعه باید به موقع برای عزت و استقلال ملی حرکت کنند.

ابراهیمی‌فرد با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به کشتی‌گیران قهرمان خاطرنشان کرد: این پیام ظرفیت کشور و سرمایه انسانی جوان را به دنیا مخابره کرد و یک افتخار فردی و تیمی را به افتخاری جمعی و ملی تبدیل کرد که تقویت روحیه و بازسازی امید اجتماعی از اثرات مهم آن بود.

وی در خصوص تأثیر تنگه هرمز بر آمریکا گفت: افزایش قیمت نفت و جهش قیمت بنزین و گازوئیل، تخلیه ذخایر اضطراری، تشدید تورم و بالا ماندن نرخ بهره و سنگین‌تر شدن هزینه تأمین مالی دولت از تأثیرات نگه داشتن تنگه هرمز است.

امام جمعه مانه در ادامه به ارزش حضور مردم در میدان اشاره کرد و افزود: حضور مردم در میدان، بین اعتراض به مشکلات و تخریب اموال تمایز قائل شد، روایت صحیح را در برابر روایت شکست دشمن گسترش داد و مسئولیت اجتماعی مردم را در حفظ امنیت پررنگ کرد.

ابراهیمی‌فرد در پایان با اشاره به سالروز شهادت آرمان علیوردی و روح‌الله جمیان خاطرنشان کرد: نسل جدید دهه هشتادی با وجود اینکه جنگ و سختی‌های قبل از آن را ندیده‌اند، انقلابی عمل می‌کنند و مسئولیت اجتماعی خود را ایفا می‌کنند و امیدواریم زمینه‌ساز ظهور حضرت حجت (عج) باشیم.