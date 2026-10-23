امام جمعه لاهیجان: هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی در خطبه های نماز جمعه شهرستان لاهیجان با اشاره به عملیات روانی دشمن برای ترساندن مردم، اظهار کرد: در عین اینکه نباید دشمن را کوچک شمرد، نباید اسیر عملیات روانی دشمنان شویم.

وی در ادامه گفت: دشمنان خیلی خسارت دیدند. آنها می‌خواستند سه روزه جمهوری اسلامی را ساقط کنند ولی در مقابل نیرو های مسلح ها مغلوب شدند. آنها می‌خواهند در زیر سایه عملیات روانی خود، نقشه های خود را عملی کنند که باید بیشتر هوشیار باشیم‌.

سلیمانی با بیان ابنکه هیچ فرقی نمیکند چه کسی در اسرائیل و آمریکا روی کار باشد، گفت: تا حق و باطل باشد، این نبرد ادامه دارد. جنگی که اینبار شروع بشود، با جواب قاطع جمهوری اسلامی همراه خواهد بود که سرنوشت این دو شیطان برای تاریخ عبرت خواهد شد.

حجت الاسلام سلیمانی با بیان اینکه فرماندهی جنگ و پیام های رهبر انقلاب در دنیا بی‌نظیر است، گفت: ما به امید الهی در این جنگ پیروز خواهد شد و دشمنان را پشیمان خواهد کرد و دنیا از لوس شیاطین پاک و تطهیر خواهد شد.

وی با اشاره به توافق ایران و عراق مبنی بر خلع سلاح و تحویل اعضای گروهک های تروریستی اقلیم کردستان، گفت: این توافق موجب آشفتگی تروریستی ها شده و دنیا فهمید که اینها مهره های سوخته هستند و نباید به آنها رحم کرد.

امام جمعه لاهیجان ادامه داد: تسویه حساب ما با این تروریست ها و منافقین تمام نشده و به محض اخراج بدست رزمندگان اسلام خار و ذلیل خواهند شد.

سلیمانی به معضل وجود سگ های بلاصاحب در شهرستان و استان اشاره کرد و گفت: چند روز پیش اتفاقی برای دانش آموزان اتفاق افتاد که خداروشکر به موقع ورود شد و بخیر گذشت ولی باید فکر اساسی صورت گیرد. اقداماتی انجام شده ولی شهرداری ها، شورای تأمین، استاندار و دادستان استان باید بیشتر پای کار باشند که نیاز به خرد جمعی از خود استان دارد.