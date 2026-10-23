امام جمعه عسلویه: معیشت مردم از ارکان قدرت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه اول آبان شهرستان عسلویه با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر ضرورت شناخت ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) و الگوگیری از سیره ایشان در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات اسلامی درباره جایگاه حضرت زهرا(س) اظهار کرد: شخصیت آن حضرت در منابع دینی و آثار اندیشمندان مسلمان جایگاهی برجسته دارد و سیره ایشان می‌تواند الگویی برای تقویت ایمان، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های اسلامی باشد.

از جنگ روانی دشمن تا ضرورت رسیدگی به مطالبات مردم

امام جمعه عسلویه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال تشدید تهدیدهای خارجی، بر اهمیت آمادگی رسانه‌ای و تقویت قدرت تبیین تأکید کرد و گفت: دشمن در کنار ابزارهای نظامی، از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و عملیات روانی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تضعیف انسجام ملی استفاده می‌کند؛ ازاین‌رو، هوشیاری رسانه‌ای و انتشار روایت‌های دقیق و مستند اهمیت ویژه‌ای دارد.

محمدی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم تصریح کرد: نباید میان معیشت و مقاومت، نان و امنیت یا رفاه و قدرت دفاعی دوگانه‌سازی کرد؛ چراکه معیشت مردم خود یکی از ارکان قدرت ملی است و سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن افزایش توان کشور در برابر فشارهای خارجی، هزینه این مقاومت برای خانوارها کاهش یابد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف سوخت، بر اصلاح تدریجی و پرهیز از شوک‌های قیمتی تأکید کرد و خواستار بررسی مشکل نبود کارت سوخت در برخی جایگاه‌های منطقه در ساعات عصر و شب شد.

خطیب جمعه عسلویه همچنین با گرامیداشت سالروز مبارزه امام خمینی(ره) با قانون کاپیتولاسیون، استقلال ملی را از اصول بنیادین انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت تبیین تاریخ انقلاب برای نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا، از مردم خواست اطلاعات خانوار، به‌ویژه نشانی و کد پستی، را در سامانه‌های رسمی به‌روز کنند تا برنامه‌ریزی‌های عمرانی و خدماتی بر پایه داده‌های دقیق انجام شود.

محمدی در پایان، تأمین اعتبار خرید دستگاه ام‌آرآی بیمارستان شهید سلیمانی را از مطالبات مهم شهرستان برشمرد و با اشاره به تأمین ۵۰ درصد هزینه از سوی مجموعه پیگیری‌کنندگان محلی و سپاه، خواستار اقدام به‌موقع وزارت نفت و صنایع برای تأمین سهم باقی‌مانده شد. وی همچنین بر ضرورت مشارکت مردمی در برگزاری سوگواره ام‌ابیها و تداوم این برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد.