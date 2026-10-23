به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، در این رویداد ورزشی که با حضور ۶۴ تیم از اصناف و اتحادیه‌های مختلف تهران برگزار شد، تیم فروشندگان محصولات پروتئینی به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت و تیم آبمیوه‌فروشان در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین، عنوان تیم اخلاق این دوره از رقابت‌ها به تیم پارچه‌فروشان تعلق گرفت.



مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور حسین اوجاقی، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و جمعی از پیشکسوتان نام‌آشنای فوتبال کشور از جمله حسن روشن و بهروز رهبری‌فرد برگزار شد و با تجلیل و تقدیر از خانواده‌های معزز شهدا به پایان رسید.