علم الهدی:تهدیدهای آمریکا تلاشی برای وادار کردن ملت ایران به تسلیم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه اول آبان‌ماه که با حضور گسترده مجاوران و زائران در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به تلاش دشمن برای بازگشایی تنگه هرمز پیش از انتخابات آمریکا، اظهار کرد: دشمن درصدد بود به هر قیمتی، پیش از انتخابات، تنگه هرمز باز شود و شرایط به حالت عادی بازگردد تا با افزایش عرضه نفت، سطح قیمت انرژی کاهش پیدا کند و قیمت‌ها در اروپا و آمریکا پایین بیاید و فضای انتخاباتی مناسبی برای جمهوری‌خواهان و ترامپ در آمریکا فراهم شود.

امام جمعه مشهد افزود: با بصیرت، توجه و بینش مسئولان و مردم ما و در سایه رهبری یک رهبر اندیشمند، این هدف محقق نشد و دشمن در این زمینه شکست خورد.

و با اشاره به شرایط انتخاباتی آمریکا ادامه داد: از سوی دیگر، وضعیت انتخابات و روند اجرایی آن در آمریکا اقتضا نمی‌کند که این کشور به یک جنگ گسترده دست بزند. ازاین‌رو، دشمن به دنبال راه دیگری است تا بتواند اهداف خود را دنبال کند.

علم الهدی تصریح کرد: آنان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بتوانند انتخابات اسرائیل را تحت تأثیر قرار دهند، آن هم با تبلیغات صورت‌گرفته در اسرائیل درباره موضوع هواپیما، که اصل ماجرا، سرقت آن و سوءقصد مرتبط با آن، همه نقشه خود اسرائیل بود تا به یهودیان اسرائیل القا کند که ایرانی‌ها درصدد از بین بردن آنان هستند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: با فراهم شدن چنین زمینه‌ای در اسرائیل، ممکن است جنگ از سوی این رژیم آغاز شود و آمریکا نیز به پشتیبانی از آن بپردازد؛ در این صورت، جنگ و فجایع آن به نام اسرائیل ثبت خواهد شد و آمریکا نیز از آن حمایت خواهد کرد تا در چنین شرایطی، تهدیدهای خود علیه ما را عملی کند.

هدف دشمن از تهدید، وادار کردن ملت به تسلیم است

وی با تأکید بر ضرورت شناخت اهداف دشمن، اظهار داشت: باید دید دشمن در این نقشه تا چه اندازه موفق خواهد شد. عزیزان، تهدید دشمن همواره با این هدف صورت می‌گیرد که بدون جنگ و با هزینه‌ای اندک، مسئله را به پایان برساند. دشمن می‌خواهد با تهدید به نتیجه برسد و بدون پرداخت هزینه، بر ما مسلط شود و ما را به تسلیم وادار کند.

علم الهدی افزود: هدف دشمن از تهدید این نیست که لزوماً به توانایی خود برای اجرای تمام تهدیدها اطمینان دارد؛ بلکه می‌خواهد با تهدید، مشکل خود را حل کند. حتی خود او نیز به توانایی‌اش برای انجام همه اقداماتی که مطرح می‌کند، اطمینان کامل ندارد.

امام جمعه مشهد با اشاره به دو راه پیش روی کشور در برابر تهدیدهای دشمن، تصریح کرد: وظیفه ما این است که در برابر تهدیدها، برنامه‌ریزی کنیم، خود را برای دفاع آماده سازیم و با قدرت و توانایی بسیار در صحنه حاضر شویم یا اینکه در برابر تهدید تسلیم شویم.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد دشمن پیروز شود و ما را شکست دهد، بیش از آنچه با تسلیم خود در اختیار او قرار می‌دهیم، از این کشور خواهد گرفت و از امکانات آن بهره‌برداری خواهد کرد. آیا درست است که خودمان با دست خود، کشور و امکاناتمان را به دشمن واگذار کنیم؟

علم‌الهدی تأکید کرد: ما باید بایستیم و با قاطعیت مقابله کنیم. هنگامی که انتخاب ما میان برنامه‌ریزی و مقاومت از یک‌سو و تسلیم از سوی دیگر است، چرا باید خود را تسلیم دشمن کنیم و سرنوشت خویش را با دست خود به او بسپاریم؟ ما ایستادگی و مقاومت می‌کنیم و با تمام قدرت در میدان می‌مانیم؛ خداوند نیز ما را یاری خواهد کرد.

تأکید بر توان دفاعی کشور و گشوده شدن جبهه‌های جدید

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با اشاره به شرایط دفاعی کشور، اظهار کرد: وضعیت امروز ما صرفاً مبتنی بر حدس، گمان یا شایعه نیست؛ بلکه این وضعیت بر اساس سخنان فرمانده کل قوا خبر دادن از توان مقابله به دشمن است.

وی با اشاره به بیانات اخیر فرمانده کل قوا درباره گشوده شدن جبهه‌های جدید، ادامه داد: ایشان در فرمایشات اخیر خود اعلام کردند که مطالعاتی درباره گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن‌ها تجربه ناچیزی دارد و به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد بود، صورت گرفته است و فعال‌سازی این جبهه‌ها در صورت استمرار وضعیت جنگی و با رعایت مصالح انجام خواهد شد.

علم‌الهدی تصریح کرد: این شرایطی است که فرمانده کل قوا درباره آن سخن گفته‌اند. ما در وضعیتی قرار داریم که دشمن اساساً تصور آن را نمی‌کند و نمی‌داند با چه شرایطی در میدان مواجه خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با طرح این پرسش که آیا در چنین شرایطی باید به تسلیم تن داد، اظهار داشت: هنگامی که چنین قدرت و توانی در اختیار داریم، آیا درست است که از تسلیم سخن بگوییم، یا اینکه بخواهیم از فناوری هسته‌ای و دستاوردهای خود چشم‌پوشی کنیم و آن‌ها را واگذار کنیم؟ آیا باید سرنوشت خود را به دست دشمن بسپاریم و آماده شویم تا همه‌چیز ما را بگیرد؟

وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره خواسته‌های آمریکا، ادامه داد: رئیس‌جمهور می‌گوید که رئیس‌جمهور آمریکا فقط یک چیز از ما می‌خواهد؛ اما مسئله این است که آنان به دنبال گرفتن همه نفت و گاز ما هستند. این‌ها به دنبال دزدی‌اند و آمده‌اند تا همه‌چیز را بگیرند و بدتر ار همه دین ما را بگیرند.

علم‌الهدی تأکید کرد: تسلیم شدن در برابر چنین خواسته‌هایی عقلانی نیست؛ آنچه عقلانی است، همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند ایستادگی و مقاومت و اجرای برنامه‌هایی است که دشمن در برابر آن‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود و حتی نمی‌تواند ابعاد آن را تصور کند.

وی افزود: این مسئله به‌ویژه درباره دشمنی اهمیت دارد که به گفته وی، امروز ذخایر و امکاناتش کاهش یافته و شرایط آن برای ادامه تقابل دشوارتر شده است.

آسیب‌پذیری اسرائیل در برابر موشک‌باران و محدودیت توان آمریکا

امام جمعه مشهد با اشاره به تجربه رویارویی‌های پیشین، اظهار داشت: حتی اگر اسرائیل بخواهد حمله کند، تجربه تا امروز نشان داده است که این رژیم در برابر موشک‌باران ایران توان مقاومت ندارد و موشک‌باران ایران می‌تواند اسرائیل را نابود کند؛ آن‌ها خودشان این تجربه را داشته‌اند.

وی ادامه داد: اگر آمریکا نیز بخواهد به اسرائیل کمک کند، تا زمانی به این کمک ادامه خواهد داد که حمایت از اسرائیل، خود آمریکا را با مشکلات جدی مواجه نکند. اگر قرار باشد آمریکا به‌عنوان پشتیبان اسرائیل وارد جنگ شود، مردم آمریکا که درگیر مسائل مالی و اقتصادی هستند، به‌روشنی درک خواهند کرد که سیاستمداران این کشور، آمریکا را فدای اسرائیل می‌کنند.

علم الهدی تصریح کرد: در چنین شرایطی، هیجان و واکنش مردم آمریکا چند برابر خواهد شد و این کشور نمی‌تواند تا پایان، هم‌پای اسرائیل بایستد.

امام جمعه مشهد با اشاره به کمک‌های مالی و نظامی آمریکا به اسرائیل، اظهار داشت: آمریکا با وجود شرایط اقتصادی نامناسب خود، طی سه سال ۱۱ میلیارد دلار به اسرائیل کمک نظامی کرده است. این پرسش مطرح است که آمریکا تا چه اندازه می‌تواند به این روند ادامه دهد، درحالی‌که وضعیت اقتصادی مردم این کشور نیز در شرایط نامناسبی قرار دارد؟

وی ادامه داد: هنگامی که این واقعیت در داخل آمریکا منعکس شود که طی سه سال، ۱۱ میلیارد دلار از پول مردم که از طریق مالیات دریافت شده است، به اسرائیل اختصاص یافته، این برداشت تقویت خواهد شد که آمریکا قربانی اسرائیل شده است. آیا مردم آمریکا چنین وضعیتی را تحمل خواهند کرد؟

علم الهدی تصریح کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی، وضعیت انتخابات آمریکا نیز دستخوش تغییر و آشفتگی شود. بنابراین، این مسیری که دشمن در پیش گرفته است، راه نجات‌بخشی برای اجرای تهدیدهای خود علیه ما نخواهد بود.

اخلاص، شرط پیروزی در مسیر مبارزه با دشمن

امام جمعه مشهد در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت اخلاص، اظهار داشت: همان‌گونه که بصیرت در شناخت دشمن اهمیت دارد، اخلاص نیز در مسیر مبارزه و مقاومت ضروری است. ما تا زمانی که اخلاص داشته باشیم، پیروز خواهیم بود و خداوند ما را یاری خواهد کرد.

وی افزود: همه تجمعات، مبارزات، رزمندگی‌ها و فعالیت‌های مسئولان باید بر پایه اخلاص باشد؛ یعنی افراد برای خدا تلاش کنند، نه برای قدرت، مقام و شخصیت. تا زمانی که اخلاص در میان ما وجود داشته باشد، پیروز خواهیم بود و در جلب یاری خداوند موفق می‌شویم.

علم الهدی با تأکید بر اینکه حرکت‌های انقلابی نباید با انگیزه‌های شخصی و قدرت‌طلبانه همراه شود، تصریح کرد: عزیزان، برادران و خواهران، باید بدانید که در همه حرکت‌های انقلابی و در تمام شعارها و مبارزات، اگر خدای ناکرده حرامی دخالت کند، با اخلاص سازگار نخواهد بود.

امام جمعه مشهد ادامه داد: باید حکم شرعی را در نظر بگیریم و مراقب باشیم که زبان ما به هر سخنی گشوده نشود و هر حرفی را بر زبان نیاوریم. اگر بخشی از سخنان ما حرام باشد، خداوند متعال با وجود حرامی که مورد نهی اوست، ما را یاری نخواهد کرد.

وی با نقل خاطره‌ای از مرحوم غلامحسین تبریزی، اظهار کرد: خداوند مرحوم غلامحسین تبریزی را رحمت کند؛ ایشان از بستگان ما بودند. یکی از پسرعمه‌های کوچک ما که اکنون بیمار است، وی در زمان حکومت شاه مدتی زندانی بود و پس از آزادی از زندان، از تهران به مشهد آمد.

علم الهدی افزود: چون هم‌سن‌وسال من بود، به دیدن او رفتیم و با یکدیگر صحبت می‌کردیم. در جریان گفت‌وگو، بحث مبارزه با شاه مطرح شد و این سخن به میان آمد که باید قیام مسلحانه کرد و در برابر شاه ایستاد و جنگید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: خداوند مرحوم شیخ را رحمت کند؛ ایشان در اتاق کناری بودند و صدای ما را می‌شنیدند. ناگهان با شتاب از اتاق بیرون آمدند، فرزندش را صدا زدند و گفتند: «هر کاری در مبارزه با شاه می‌کنی، انجام بده؛ اما حرام نه؛ که خدا با حرام راضی نمی‌شود.»

وی تصریح کرد: ما باید اخلاص خود را کامل کنیم و مراقب باشیم که فعل حرام در عمل، شعار، رفتار و مبارزه الهی ما دخالت نکند؛ زیرا اگر مرتکب حرام شویم، اخلاص ما آسیب می‌بیند و عمل ما را آلوده می‌کند، هرچند آن عمل را مقدس بدانیم.

علم‌الهدی تأکید کرد: برای حفظ اخلاص، نباید مرتکب حرام شویم و باید توجه خود را به ذات مقدس پروردگار معطوف کنیم.

ایستادگی ملت‌های متکی بر خدا، زمینه‌ساز پیروزی است

امام جمعه مشهد با اشاره به بیانات امام شهید، اظهار کرد: خداوند امام شهید مظلوم ما را رحمت کند. ایشان می‌فرمودند ملت‌هایی که فکر، هویت و انگیزه دارند و به خداوند متکی و متوکل هستند، می‌ایستند و خدای متعال نیز به آن‌ها کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم، ادامه داد: «وَلَوْ قَاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَلَا نَصِیرًا»؛ بر اساس این وعده الهی، اگر برای خدا ایستادگی کنید، دشمنان عقب‌نشینی خواهند کرد و فرار خواهند کرد.

علم الهدی با تأکید بر سنت الهی در یاری‌رساندن به مؤمنان، اظهار داشت: سنت خداوند که پیش از این نیز جاری بوده است، تغییر نخواهد کرد. بنای خداوند بر این است که کسانی که برای او ایستادگی می‌کنند، مورد یاری قرار گیرند تا دشمنانشان عقب‌نشینی کنند و دیگر بازنگردند.

امام جمعه مشهد افزود: ما به خداوند معتقدیم و این، سنت الهی در عرصه وجود و هستی است. اگر مسلمانان ایستادگی کنند، بر همه سازوبرگ قدرت‌های طاغوتی و مستکبر پیروز خواهند شد.

وی با اشاره به وضعیت مردم یمن، تصریح کرد: امروز مردم یمن سخت‌ترین فشارها و رنج‌ها را از سوی دولت سعودی و همراهان آن، با پشتیبانی آمریکا، تحمل می‌کنند؛ اما بدانید که ملت یمن و انصارالله قطعاً پیروز خواهند شد و شکست نخواهند خورد.

علم الهدی ادامه داد: ملت فلسطین نیز شکست نخواهد خورد. تنها راه، مقاومت است و آنچه امروز آمریکا و متحدانش را دستپاچه کرده و به توسل به سخنان یاوه و اقدامات نادرست واداشته، ایستادگی ملت‌های مسلمان است؛ ایستادگی‌ای که سرانجام نتیجه خواهد داد.

امام جمعه مشهد در ادامه خطبه‌های نماز جمعه، پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام)، اظهار داشت: همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می‌کنم.

مظلومیت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) نتیجه بی‌توجهی مردم به بصیرت و اخلاص بود

وی با اشاره به حوادث صدر اسلام و مظلومیت خانواده پیامبر اکرم(ص)، اظهار داشت: مسئله‌ای که امروز برای ما مطرح است، این است که در حوادث صدر اسلام، با وجود مظلومیت جانکاهی که برای خانواده پیامبر و دختر ایشان به وجود آمد، چرا مردم به یاری آنان نشتافتند؟ مردمی که تا یک روز پیش از آن، در رکاب پیامبر جان می‌دادند و برای ایشان فداکاری می‌کردند، چگونه در برابر آن حوادث سکوت کردند؟

علم الهدی با اشاره به روایت مرحوم علامه امینی در کتاب شریف «الغدیر» درباره زمان وقوع تهاجم به خانه حضرت صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها)، افزود: مرحوم علامه امینی در میان اختلاف‌نظرهایی که درباره روز تهاجم به خانه حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) وجود دارد، روز دوم رحلت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) را برای وقوع این حادثه ذکر می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: مردم تا یک روز پیش از آن، در رکاب پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) جان می‌دادند، اما پس از رحلت ایشان، حوادثی را در برابر خانه پیامبر مشاهده کردند و به یاری خاندان ایشان نشتافتند.

وی با اشاره به شمار افرادی که در این تهاجم حضور داشتند، عنوان کرد: بر اساس روایتی که مرحوم علامه امینی نقل کرده است، درباره تعداد افرادی که در آن روز در خانه حضرت صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) جمع شده بودند، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی تعداد آنان را پنج نفر، برخی هفت نفر و حداکثر تعداد ذکرشده را ۱۳ نفر دانسته‌اند.

علم‌الهدی تصریح کرد: مردم با چشم خود دیدند که گروهی به خانه دختر پیامبر هجوم آوردند، اما هیچ واکنشی نشان ندادند؛ آنان کنار دیوار ایستادند و تماشا کردند، درحالی‌که دختر پیامبر در میان دود و آتش فریاد می‌زد: «ابتاه، یا رسول‌الله!»؛ با این حال، کسی به یاری ایشان نشتافت.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه بی‌توجهی مردم به دو ویژگی اساسی حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) زمینه‌ساز این مظلومیت شد، اظهار داشت: نخستین ویژگی، بصیرت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) بود. ایشان به‌خوبی تشخیص می‌دادند که انحراف رهبری از مسیر امامت چه پیامدهایی برای اسلام، مسلمانان و زندگی اجتماعی جهان اسلام به دنبال خواهد داشت؛ اما مردم آن‌گونه که ایشان تشخیص می‌دادند، از این مسئله آگاهی نداشتند و به بصیرت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) توجه نکردند.

اخلاص حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در دفاع از اسلام و سنت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله)

وی دومین ویژگی حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) را اخلاص امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) و حضرت صدیقه اطهر(س) دانست و گفت: حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) برای خدا و به‌منظور حفظ دین، پشت در خانه ایستادند. به ایشان گفتند خانه‌ات را آتش می‌زنیم، اما ایشان همچنان ایستادگی کردند. خانه را به آتش کشیدند، اما ایشان در میان دود و آتش مقاومت کردند و حتی تهدید کردند که خود ایشان و فرزندش را خواهند کشت.

علم الهدی ادامه داد: مردم این مقاومت را درک نمی‌کردند؛ زیرا نمی‌دانستند که این ایستادگی از روی اخلاص و برای خداست، نه برای قدرت‌یابی. مسئله این نبود که امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در یک رقابت سیاسی به دنبال به دست گرفتن قدرت باشند و ایشان و حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) برای رسیدن به قدرت ایستادگی کنند؛ بلکه مسئله، حفظ اسلام و صیانت از سنت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود.

امام جمعه مشهد افزود: مردم این واقعیت را درک نکردند؛ از یک‌سو بصیرت حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) را نادیده گرفتند و از سوی دیگر، اخلاص ایشان را به‌حساب قدرت‌یابی خانواده امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) گذاشتند. نتیجه این شد که مردم کنار کشیدند و امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و حضرت صدیقه اطهر(سلام‌الله‌علیها) با آن مظلومیت فجیع به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی مردم به اخلاص و بصیرت، پیامدهای سنگینی به دنبال دارد، اظهار داشت: آنچه امروز ما و شما باید در مواجهه با دشمن به آن توجه داشته باشیم، وجود همین دو ویژگی در صحنه مقابله با دشمن است؛ نخست بصیرت و سپس اخلاص.

علم الهدی با اشاره به ضرورت دشمن‌شناسی، تصریح کرد: در مقام بصیرت، تنها نباید دشمن را بشناسیم، بلکه باید وضعیت دشمن را نیز به‌درستی تحلیل کنیم و شناختی واقع‌بینانه از شرایط او داشته باشیم. امروز دشمن در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا تهدیدهایی که مطرح می‌کند، با وضعیت واقعی او تناسب دارد یا این تهدیدها بلوف‌هایی بی‌ارزش است و شرایط او اجازه هیچ اقدامی، به‌ویژه اقدامی پیروزمندانه در برابر شما و اسلام را نمی‌دهد؟

تداوم مقاومت تا تحقق وعده الهی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به مسیر مقاومت امام شهید، اظهار داشت: این همان دستور و مسیری است که امام شهید مظلوم ما بر آن تأکید داشتند و در آن مسیر مقاومت کردند؛ مقاومتی که تا آخرین لحظات ادامه یافت.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: امیدوارم خداوند متعال این قدرت مقاومت را تا محضر مقدس مولای ما، وجود اقدس بقیةالله(عج)، در ما حفظ کند و به ما توفیق دهد که با مقاومت خود، جهان را برای ظهور آن وجود مقدس آماده سازیم و دنیا حکومت آسمانی و جهانی حضرت بقیةالله(عج) را بپذیرد.