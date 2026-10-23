به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلامشهر با اشاره به سفر اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به اسلامشهر اظهار کرد که این سفر علاوه بر دستاوردهای آموزشی، می‌توانست فرصتی برای رسیدگی به مطالبات و مشکلات شهروندان نیز باشد.

وی با اشاره به افتتاح یک مدرسه در واوان و بهره‌برداری از شمار دیگری از مدارس در کشور افزود که شماری از شهروندان با امید دیدار با رئیس‌جمهور در محل حضور یافته بودند، اما موفق به ملاقات با وی نشدند و این موضوع موجب آزردگی خاطر آنان شد.

امام جمعه اسلامشهر با طرح این پرسش که آیا در فرصت محدود حضور رئیس‌جمهور امکان پاسخگویی به مطالبات مردم از طریق همراهان و مسئولان مربوطه وجود نداشت، بر ضرورت استفاده از سفرهای مسئولان برای گره‌گشایی از مشکلات شهروندان تأکید کرد.

برقراری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، نیاز جامعه به بصیرت و آموزه‌های فاطمی را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به تهدیدات خارجی، حفظ آمادگی دفاعی کشور و تقویت روحیه مقاومت را ضروری دانست.

وی با بیان اینکه تاب‌آوری اجتماعی و انسجام ملی از موضوعات مهم در شرایط کنونی است، اظهار کرد که جامعه باید در برابر فشارهای خارجی، ضمن حفظ آرامش و استقامت، از اختلاف‌افکنی و تضعیف همبستگی داخلی پرهیز کند.

امام جمعه اسلامشهر همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی، دوگانه‌سازی میان معیشت مردم و مقاومت را نادرست دانست و تأکید کرد که هدف از ایستادگی در برابر فشارها، بهبود شرایط زندگی مردم است. به گفته وی، معیشت یکی از ارکان قدرت ملی به شمار می‌رود و تقویت تولید داخلی و حرکت به سمت خودکفایی می‌تواند به افزایش اقتدار کشور کمک کند.

برقراری با اشاره به نقش اتحاد و همدلی مردم و مسئولان در عبور از شرایط دشوار، بر ضرورت توجه هم‌زمان به مطالبات اقتصادی، حفظ انسجام ملی و تقویت ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد.

وی همچنین قهرمانی کشتی‌گیران ایرانی در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا و پیام تبریک رهبر انقلاب به این موفقیت را نشانه‌ای از ظرفیت ورزشکاران کشور دانست و اظهار کرد که موفقیت در عرصه ورزش می‌تواند بازتابی از توانمندی ایرانیان در دیگر حوزه‌ها نیز باشد.