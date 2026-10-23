مقاومت اسلامی رمز پیروزی در برابر استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسن فاضلیان ظهر جمعه در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی نماز جمعه همدان ضمن تشریح دستاوردهای عظیم جبهه مقاومت و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: روزگاری ۵۰ هزار مستشار آمریکایی در این کشور همه کاره بودند اما امروز به برکت انقلاب اسلامی دشمنان را تا ۷۰۰ کیلومتر آن طرف‌تر از تنگه هرمز به عقب رانده‌ایم.

وی با اشاره به نشانه‌های عینی اقتدار جبهه حق، به غنیمت گرفتن زیردریایی هدایت پذیر از راه دور تکرار شکست مفتضحانه آمریکا در دشت مهیار اصفهان و به آتش کشیده شدن نفتکش‌های غول‌پیکر دشمن را از مصادیق بارز این اقتدار برشمرد.

خطیب نماز جمعه همدان همچنین ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل توسط سران و نمایندگان ۷۸ کشور همزمان با سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را از ثمرات بیداری جهانی برخاسته از مقاومت دانست و با استناد به روایات اسلامی استقامت در میدان مبارزه را رمز پیروزی نهایی و نابودی استکبار، نتانیاهو و ترامپ عنوان کرد.

حجت‌الاسلام فاضلیان در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت یاد و خاطره علمای برجسته و ائمه جمعه فقید همدان از جمله آیت‌الله شهید مدنی، آیت‌الله فاضلیان و آیت‌الله طه محمدی با اشاره به سیزدهمین سالگرد ارتحال حضرت آیت‌الله موسوی همدانی خدمات و مجاهدت‌های این عالمان مجاهد به ویژه در دوران دفاع مقدس را مایه خیر و برکت دانست و از عموم مردم برای حضور در آیین بزرگداشت این عالم گرانقدر در باغ بهشت همدان دعوت کرد.

وی با یادآوری فرارسیدن سالروز حادثه تاریخی ۳۰ مهر ۱۳۵۷ در همدان، تصریح کرد: متاسفانه نام این روز در برخی تقویم‌ها خالی است در حالی که ۳۰ مهر همدان حادثه‌ای بسیار مهم و اثرگذار بود که شهدای گرانقدری همچون شهید نصرت‌الله داوری و شهید باقر مصفا را تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

امام جمعه موقت همدان افزود: در روز ۳۰ مهر دانش‌آموزان همدانی با خیزش به سمت میدان اصلی شهر حماسه‌ای بازتاب دهنده قیام ۱۷ شهریور تهران آفریدند و امام خمینی (ره) از پاریس صراحتا از حضور مردم همدان قدردانی کردند و رویدادی که ریشه ساز قیام‌های پنج آبان کبودرآهنگ و ۱۳ آبان شد.

وی همچنین با اشاره به سالگرد ارتحال آیت‌الله مهدوی کنی و عبارت درج‌شده بر مزار ایشان با عنوان سیاستمدار صادق، بیان کرد: سیاستمدار تراز جمهوری اسلامی ایران باید علاوه بر شجاعت، مروت و دیانت پیش از هر چیز با خود، مردم و خدا صادق باشد، از وعده‌های دروغ بپرهیزد و اهل فریب نباشد.