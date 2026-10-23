به گزارش خبرنگار مهر، احسان کرم‌زاده ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقفه چندماهه در فعالیت پروازهای فرودگاه شهدای خرم‌آباد ناشی از جنگ رمضان، با پیگیری‌های استاندار لرستان، پروازهای این فرودگاه از روز شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از سر گرفته می‌شود.

جزئیات برنامه پروازهای خرم‌آباد ـ تهران

کرم‌زاده با اشاره به برنامه پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان افزود: پروازهای مسیر تهران به خرم‌آباد و خرم‌آباد به تهران روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته برقرار خواهد بود.

وی ادامه داد: پرواز تهران ـ خرم‌آباد ساعت ۱۳ و پرواز خرم‌آباد ـ تهران ساعت ۱۵:۰۵ از فرودگاه شهدای خرم‌آباد انجام می‌شود.

پیگیری برای افزایش پروازهای فرودگاه خرم‌آباد

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به پیگیری‌ها برای توسعه برنامه پروازی این فرودگاه گفت: رایزنی با سایر شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام است و به‌زودی شاهد افزایش پروازهای فرودگاه شهدای خرم‌آباد خواهیم بود.

وی گفت: ازسرگیری پروازهای این فرودگاه با هدف برقراری مجدد ارتباط هوایی خرم‌آباد با تهران انجام می‌شود و پیگیری برای افزایش تعداد پروازها نیز ادامه دارد.