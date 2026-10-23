به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه تبریز با اشاره به تحولات منطقه و مواضع مقام‌های آمریکایی اظهار کرد: ایران ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متعددی دارد که تاکنون از همه آن‌ها رونمایی نشده است و نباید تصور کرد که ملت ایران در برابر تهدید و فشار تسلیم می‌شود.

وی با خطاب قرار دادن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران در معرض خطر قرار گیرد و تمامیت ارضی کشور تهدید شود، منافع آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی آن‌ها در منطقه نیز در چارچوب پاسخ ایران با تهدید مواجه خواهد شد.

امام جمعه تبریز با اشاره به پیامدهای تحولات تنگه هرمز گفت: آثار این تحولات به افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و نفت محدود نیست، بلکه بخش‌های مختلف اقتصادی آمریکا و قدرت‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار داده است.

مطهری‌اصل با بیان اینکه مشکلات اقتصادی آمریکا در حوزه‌های گوناگون نمایان شده است، اظهار کرد: ذخایر نفتی انباشته‌شده این کشورها در حال مصرف شدن است و پیامدهای این وضعیت به بخش‌هایی مانند بانک‌ها، بورس‌ها، کشاورزی و کشتیرانی نیز گسترش یافته است.

وی اهمیت راهبردی تنگه هرمز را مورد تأکید قرار داد و گفت: موضوع صرفاً به بستن این تنگه محدود نمی‌شود و ظرفیت‌ها و راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند در معادلات منطقه‌ای اثرگذار باشد.

امام جمعه تبریز با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال ایران افزود: نمی‌توان از یک سو ملت ایران را به نابودی تهدید کرد و از سوی دیگر، مدعی آمادگی برای مذاکره بود. چنین رفتار متناقضی با ادعاهای مطرح‌شده درباره گفت‌وگو و دیپلماسی سازگار نیست.

دشمن به اختلافات داخلی و فشار اقتصادی امید بسته است

مطهری‌اصل با اشاره به ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود از طریق تهدیدهای نظامی اظهار کرد: دشمن اکنون بیش از میدان نظامی، بر ایجاد اختلاف در داخل کشور و افزایش فشارهای اقتصادی برای تضعیف روحیه مردم حساب می‌کند.

وی ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند با تشدید مشکلات اقتصادی و دامن زدن به اختلافات داخلی، مردم را از صحنه خارج کنند و زمینه ناامیدی جامعه را فراهم آورند؛ اما ایمان و اعتقادات دینی مردم ایران، عامل مهمی در ایستادگی در برابر این فشارهاست.

امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: همبستگی مردم و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی از عوامل اصلی ناکامی توطئه‌هایی است که با هدف تضعیف کشور دنبال می‌شود.

ملت ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند

مطهری‌اصل با اشاره به تهدیدهای مقام‌های آمریکایی علیه ایران اظهار کرد: آمریکا نباید تصور کند که با هیاهو، تهدید و توهین به ملت و تمدن ایران می‌تواند مردم را مرعوب کند. بخشی از این اظهارات نیز با اهداف انتخاباتی مطرح می‌شود، اما چنین مواضعی اراده ملت ایران را تغییر نمی‌دهد.

وی با یادآوری جنگ تحمیلی هشت‌ساله تصریح کرد: صدام با حمایت قدرت‌های بزرگی همچون آمریکا، کشورهای غربی و اتحاد جماهیر شوروی سابق به ایران حمله کرد، اما ملت ایران در برابر این تجاوز ایستاد و اجازه نداد اهداف دشمنان محقق شود.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه ملت ایران تسلیم ذلت نمی‌شود، افزود: نمی‌توان از یک طرف به مردم ایران توهین کرد و از طرف دیگر، پیگیر مذاکره و سازش بود. ملت ایران با تکیه بر باورهای دینی و سابقه تاریخی خود، در برابر تهدیدها ایستادگی می‌کند.

ضعف دشمنان در برابر افکار عمومی جهان آشکار شده است

مطهری‌اصل با اشاره به بازتاب مواضع و تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا در رسانه‌های بین‌المللی اظهار کرد: عقب‌نشینی‌های مکرر در کنار تهدیدهای مطرح‌شده، ضعف دشمن را در برابر افکار عمومی جهان آشکار کرده است و رسانه‌های بزرگ دنیا نیز در روزهای اخیر این تحولات را مورد توجه قرار داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با تهدید می‌توانند ملت ایران را از صحنه خارج کنند و مسئولان کشور را به عقب‌نشینی وادار سازند، اما از باورها و روحیه مقاومت مردم ایران غافل بودند.

امام جمعه تبریز با تأکید دوباره بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: مقابله با فشارهای دشمن نیازمند هوشیاری در برابر اختلاف‌افکنی و حفظ همبستگی ملی است؛ چراکه دشمن برای تحقق اهداف خود، علاوه بر فشار خارجی، بر ایجاد شکاف در داخل کشور نیز حساب می‌کند.