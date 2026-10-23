لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم روند کاهشی دمای هوای استان، اظهار کرد: افت یک تا ۲ درجه ای دما طی ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی می‌شود که طی این مدت بوئین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین ایستگاه‌های استان اصفهان خواهند بود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین ۲۷ و ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با گذر ریز موجها تا پایان هفته آینده در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر و گاهی وزش باد شدید خواهیم بود.

به گفته امینی، فردا شنبه دوم آبان، در مناطقی از غرب، شمال و جنوب استان در ساعات عصر و شب، رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک به صورت محلی وجود دارد.