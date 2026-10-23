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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

اصفهان خنک‌تر می‌شود؛ احتمال بارش‌های رگباری در روز شنبه

اصفهان خنک‌تر می‌شود؛ احتمال بارش‌های رگباری در روز شنبه

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از تداوم روند کاهشی دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم روند کاهشی دمای هوای استان، اظهار کرد: افت یک تا ۲ درجه ای دما طی ۲۴ ساعت آینده پیش‌بینی می‌شود که طی این مدت بوئین میاندشت با کمینه دمای صفر درجه و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین ایستگاه‌های استان اصفهان خواهند بود.

وی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین ۲۷ و ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با گذر ریز موجها تا پایان هفته آینده در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر و گاهی وزش باد شدید خواهیم بود.

به گفته امینی، فردا شنبه دوم آبان، در مناطقی از غرب، شمال و جنوب استان در ساعات عصر و شب، رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک به صورت محلی وجود دارد.

کد مطلب 6987076

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