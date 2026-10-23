به گزارش خبرنگار مهر، سید یاور مرادی، امام جمعه اهل سنت شهر مرزی عنبران، با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به آموزش قرآن کریم به فرزندان، افزود: نوجوانان و جوانان سرمایه‌های ارزشمند جامعه اسلامی هستند و آشنایی آنان با قرائت صحیح، مفاهیم و آموزه‌های قرآن می‌تواند در تقویت ایمان، تقوا، مسئولیت‌پذیری و مصونیت آنان در برابر آسیب‌های اخلاقی و فرهنگی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی و تأثیر رسانه‌ها بر افکار و رفتار نسل جوان، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز که نوجوانان و جوانان با حجم گسترده‌ای از اطلاعات و محتواهای مختلف روبه‌رو هستند، باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه انس بیشتر آنان با قرآن کریم را فراهم کنیم و مساجد، مدارس، خانواده‌ها و مراکز قرآنی در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارند.

مرادی در ادامه بر ضرورت برگزاری جلسات آموزش قرآن، محافل انس با کلام‌الله مجید، کلاس‌های مفاهیم و تفسیر قرآن و برنامه‌های جذاب و متناسب با نیازهای نسل جدید تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر والدین، مربیان، معلمان و فعالان فرهنگی در ترویج فرهنگ قرآنی شد.

امام جمعه اهل سنت شهر عنبران در پایان تأکید کرد: جامعه‌ای که با قرآن مأنوس باشد و آموزه‌های آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرد، از استحکام اخلاقی، آرامش معنوی و وحدت بیشتری برخوردار خواهد شد؛ بنابراین باید تلاش کنیم قرآن کریم از دوران کودکی و نوجوانی در زندگی فرزندانمان جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و تلاوت، فهم و عمل به آن به فرهنگی پایدار در خانواده‌ها و جامعه تبدیل شود.