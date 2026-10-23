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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

انس جوانان با قرآن آنان را در برابر آسیب‌های فرهنگی مصون می‌کند

انس جوانان با قرآن آنان را در برابر آسیب‌های فرهنگی مصون می‌کند

اردبیل- امام جمعه اهل سنت عنبران بر ضرورت آموزش قرآن کریم به فرزندان و نقش آن در تقویت ایمان و مسئولیت‌پذیری نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یاور مرادی، امام جمعه اهل سنت شهر مرزی عنبران، با تأکید بر ضرورت توجه خانواده‌ها به آموزش قرآن کریم به فرزندان، افزود: نوجوانان و جوانان سرمایه‌های ارزشمند جامعه اسلامی هستند و آشنایی آنان با قرائت صحیح، مفاهیم و آموزه‌های قرآن می‌تواند در تقویت ایمان، تقوا، مسئولیت‌پذیری و مصونیت آنان در برابر آسیب‌های اخلاقی و فرهنگی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی و تأثیر رسانه‌ها بر افکار و رفتار نسل جوان، خاطرنشان کرد: در دنیای امروز که نوجوانان و جوانان با حجم گسترده‌ای از اطلاعات و محتواهای مختلف روبه‌رو هستند، باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه انس بیشتر آنان با قرآن کریم را فراهم کنیم و مساجد، مدارس، خانواده‌ها و مراکز قرآنی در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارند.

مرادی در ادامه بر ضرورت برگزاری جلسات آموزش قرآن، محافل انس با کلام‌الله مجید، کلاس‌های مفاهیم و تفسیر قرآن و برنامه‌های جذاب و متناسب با نیازهای نسل جدید تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر والدین، مربیان، معلمان و فعالان فرهنگی در ترویج فرهنگ قرآنی شد.

امام جمعه اهل سنت شهر عنبران در پایان تأکید کرد: جامعه‌ای که با قرآن مأنوس باشد و آموزه‌های آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار گیرد، از استحکام اخلاقی، آرامش معنوی و وحدت بیشتری برخوردار خواهد شد؛ بنابراین باید تلاش کنیم قرآن کریم از دوران کودکی و نوجوانی در زندگی فرزندانمان جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و تلاوت، فهم و عمل به آن به فرهنگی پایدار در خانواده‌ها و جامعه تبدیل شود.

کد مطلب 6987077

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