به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه رامشیر با محور قرار دادن مفهوم «تسلیم در برابر حق و معصوم» به تحلیل واقعه پس از غدیر پرداخت و اظهار کرد: علل تنهایی امیرالمؤمنین (ع) ناشی از عدم تسلیم، حقد، کینه و تکبر خواص و عوام در عرصه عمل بود و تنها افراد معدودی در آزمون تسلیم عملی پیروز شدند.

وی با استناد به بیانات پیامبر اکرم (ص) و خطبه‌های حضرت فاطمه زهرا (س)، بیان کرد: پذیرش ولایت صرفاً در زبان و ادعا نیست بلکه در صحنه عمل و پایبندی به حلال و حرام الهی محک می‌خورد؛ همان‌گونه که صدیقه طاهره (س) نخستین مدافع و شهیده ولایت و امامت نام گرفت.

امام جمعه رامشیر به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداخت و تصریح کرد: دشمنان در ماجرای تقابل با ایران و پیش‌بینی‌های نادرست از تنگه هرمز، دچار خطای محاسباتی سنگینی شدند. آن‌ها گمان می‌کردند با توطئه‌های نظامی و اقتصادی می‌توانند کار ملت ایران را یکسره کنند اما پیامد این خیال‌خام، جهش قیمت نفت به بالای ۱۱۰ دلار، بی‌ثباتی بازار انرژی و آشفتگی اقتصادی در کشورهای خودشان بود.

وی با اشاره به نارضایتی‌های معیشتی در غرب یادآور شد: کسانی که مدعی فشار بر ایران بودند، امروز در پاریس و سایر پایتخت‌های اروپایی شاهد حضور مردم در خیابان‌ها به دلیل هزینه‌های گزاف سوخت و معیشت هستند و حتی دامنه این اعتراضات به آمریکا نیز کشیده شده است. ملت بزرگ ایران نیز با وجود گلایه‌ها از گرانی و فشارهای اقتصادی از مکتب اهل‌بیت (ع) آموخته که دست از ایستادگی و دفاع از پرچم کشورش برندارد و دشمن بداند هرگز نخواهد توانست اراده این ملت را در هم بشکند.

خطیب جمعه رامشیر در ادامه با ورود جدی به موضوع مشکلات اداری و اقتصادی ناشی از ادعای مالکیتی اداره اوقاف بر شهرستان رامشیر تأکید کرد: اصل وقف نهادی مبارک است اما نحوه عمل فعلی، روند سرمایه‌گذاری و توسعه شهرستان را کاملاً قفل کرده است. سرمایه‌گذار و خیّر برای احداث کارخانه یا مراکز عام‌المنفعه با بن‌بست مواجهند و شهروندان نیز برای اخذ پروانه ساخت درگیر ادعای سه‌دانگ اوقاف می‌شوند.

وی با اشاره به پروژه احداث کارخانه آرد در شهرک صنعتی که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی کلنگ‌زنی شده بود، گفت: با وجود پیگیری‌ها و واگذاری به خیّر، این پروژه مهم صنعتی همچنان به دلیل عدم توافقات اوقافی معطل مانده و اثر ملموسی از آن در منطقه دیده نمی‌شود.

امام جمعه رامشیر با تأکید بر ضرورت اجرای راهکار «تبدیل به احسن» و لزوم پیگیری مسئولان ارشد استان و نمایندگان مجلس اظهار کرد: در دولت‌های گذشته مکاتباتی برای حل ریشه‌ای این مسئله انجام شد اما هنوز خروجی آن به سود شهروندان نبوده است. طبق نیات موقوفات، درآمدهای حاصله باید صرف احداث جاده، بیمارستان، درمان بیماران نیازمند و ایتام شود در حالی که مردم رامشیر در ارجاع نسخه‌ها و هزینه‌های درمانی خود با پاسخ منفی مواجه می‌شوند.

وی بیان کرد: اگر مردم این خطه حقی دارند، مسئولان استانی و اداره اوقاف باید به‌طور شفاف مشخص کنند این سهم چگونه باید محقق و صرف آبادانی و زیرساخت‌های شهرستان شود تا بیش از این مانع رونق تولید و مسکن در منطقه نگردد.