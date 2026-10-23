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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

هشدار هواشناسی کرمان؛ احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها

هشدار هواشناسی کرمان؛ احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان اعلام کرد: با تشدید فعالیت‌های جوی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه، احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان، ظهر جمعه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و در پی صدور هشدار سطح زرد، در نیمه جنوبی، مناطق مرکزی و برخی مناطق شمالی استان، به‌ ویژه ارتفاعات این نواحی، ناپایداری‌های جوی به شکل رشد ابر، بارش و رگبار باران پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، بارش‌ها در مناطق جنوبی استان کرمان گاهی با رعدوبرق همراه خواهد بود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ و وزش تندبادهای لحظه‌ای وجود دارد.

همچنین فردا از شدت ناپایداری‌های جوی در استان کرمان کاسته می‌شود، اما از روز یکشنبه تا سه‌شنبه، بار دیگر شاهد تشدید ناپایداری‌های جوی در سطح استان خواهیم بود.

اداره کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی اعلام کرد: جاری شدن رواناب، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطق یادشده دور از انتظار نیست.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: صبح روزهای دوشنبه تا چهارشنبه نیز در برخی مناطق شمالی و شمال غربی استان، به‌دلیل انتقال ریزگردها به منطقه، احتمال کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

از نظر دمایی نیز طی هفته پیش رو، کاهش نسبی دما در استان کرمان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6987083

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