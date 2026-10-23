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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

مصوری: بصیرت فاطمی و وحدت راه مقابله با توطئه‌های دشمن است

مصوری: بصیرت فاطمی و وحدت راه مقابله با توطئه‌های دشمن است

بردسکن- امام جمعه موقت بردسکن گفت: بصیرت فاطمی و وحدت راه مقابله با توطئه‌های دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محرم مصوری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با اشاره به جایگاه نماز در تعالیم اسلامی اظهار کرد: یکی از برکات نماز، دوری انسان از تکبر است و باید به نماز اول وقت، جماعت و جمعه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

امام جمعه موقت بردسکن با اشاره به ایام فاطمیه، حجاب و عفاف را از جلوه‌های تقوای دینی دانست و گفت: زنده نگه‌داشتن شعائر مذهبی و رعایت حرمت ایام عزاداری حضرت زهرا (س) باید مورد توجه جدی خانواده‌ها و جامعه قرار گیرد.

وی بصیرت فاطمی را در شناخت حق و تشخیص جبهه حق دانست و تصریح کرد: دشمن با جنگ اقتصادی و نظامی و ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان به دنبال تضعیف کشور است؛ از این‌ رو هوشیاری، ولایت‌مداری و حفظ وحدت از ضرورت‌های امروز جامعه است.

مصوری با اشاره به فشارهای اقتصادی و توان دفاعی کشور خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و رمضان و با حفظ انسجام و ایستادگی، توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.

امام جمعه موقت بردسکن با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به ورزشکاران قهرمان، افتخار آفرینی ورزشکاران کشور در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی را ستود و بر اهمیت حمایت از ورزشکاران و نقش موفقیت‌های ورزشی در تقویت روحیه ملی تأکید کرد.

کد مطلب 6987087

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