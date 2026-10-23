به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محرم مصوری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با اشاره به جایگاه نماز در تعالیم اسلامی اظهار کرد: یکی از برکات نماز، دوری انسان از تکبر است و باید به نماز اول وقت، جماعت و جمعه توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

امام جمعه موقت بردسکن با اشاره به ایام فاطمیه، حجاب و عفاف را از جلوه‌های تقوای دینی دانست و گفت: زنده نگه‌داشتن شعائر مذهبی و رعایت حرمت ایام عزاداری حضرت زهرا (س) باید مورد توجه جدی خانواده‌ها و جامعه قرار گیرد.

وی بصیرت فاطمی را در شناخت حق و تشخیص جبهه حق دانست و تصریح کرد: دشمن با جنگ اقتصادی و نظامی و ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان به دنبال تضعیف کشور است؛ از این‌ رو هوشیاری، ولایت‌مداری و حفظ وحدت از ضرورت‌های امروز جامعه است.

مصوری با اشاره به فشارهای اقتصادی و توان دفاعی کشور خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و رمضان و با حفظ انسجام و ایستادگی، توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.

امام جمعه موقت بردسکن با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به ورزشکاران قهرمان، افتخار آفرینی ورزشکاران کشور در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی را ستود و بر اهمیت حمایت از ورزشکاران و نقش موفقیت‌های ورزشی در تقویت روحیه ملی تأکید کرد.