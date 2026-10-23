به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدتقی پورمحمدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه مرند با اشاره به برخورد دولت‌های غربی با اعتراضات داخلی، اظهار کرد: رفتار دولت‌هایی که همواره خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، نشان می‌دهد این شعارها در بسیاری از موارد ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی آن‌هاست.

وی با بیان اینکه دولت‌های غربی در مواجهه با اعتراضات، رویکردی دوگانه دارند، افزود: این کشورها در قبال تجمعات قانونی و اعتراضات مردمی در کشورهای مستقل موضع‌گیری می‌کنند، اما در برابر برخوردهای سخت‌گیرانه با معترضان در داخل کشورهای خود، از جمله بازداشت‌های گسترده، سکوت اختیار می‌کنند.

امام جمعه مرند با انتقاد از همراهی برخی کشورهای اروپایی با سیاست‌های آمریکا، تصریح کرد: تناقض میان ادعاهای حقوق بشری غرب و عملکرد دولت‌های آن، اعتبار مواضع آن‌ها را زیر سؤال برده است و سکوت در برابر برخوردهای صورت‌گرفته با معترضان، این رویکرد دوگانه را آشکارتر می‌کند.

عقب‌نشینی آمریکا از منطقه نشانه ناکامی راهبردهای واشنگتن است

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه غرب آسیا اشاره کرد و گفت: روند خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از منطقه را می‌توان نشانه‌ای از ناکامی راهبردهای واشنگتن در حفظ سلطه و نفوذ خود دانست.

وی با تأکید بر توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: برخورداری از توان بازدارندگی بومی و آمادگی نیروهای مسلح، امکان تهدید و اعمال فشار نظامی از سوی قدرت‌های خارجی را محدود کرده است.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور افزود: قدرت دفاعی ایران بر پایه ظرفیت‌های داخلی شکل گرفته و نیروهای مسلح کشور در برابر تهدیدها و اقدامات خصمانه، توان پاسخ‌گویی دارند.

حمایت آمریکا مانع تضعیف جایگاه رژیم صهیونیستی نشد

امام جمعه مرند همچنین با اشاره به حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی، مدعی شد این حملات تصویری را که رژیم صهیونیستی از قدرت و برتری نظامی خود ارائه می‌کرد، با چالش مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی نتوانسته مانع آشکار شدن آسیب‌پذیری‌های آن شود، تأکید کرد: تکیه بر پشتیبانی قدرت‌های خارجی، تضمینی برای حفظ برتری نظامی و تحقق اهداف رژیم صهیونیستی نیست.

پورمحمدی در ادامه، حفظ انسجام داخلی را یکی از مؤلفه‌های مهم مقابله با تهدیدهای خارجی دانست و گفت: وحدت ملی، هوشیاری مردم و پایبندی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب از عوامل مؤثر در تقویت جبهه داخلی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با فشارها و تهدیدهای مختلف روبه‌روست، حفظ همبستگی ملی و پرهیز از اختلاف‌افکنی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اقتدار کشور و صیانت از منافع ملی باشد.