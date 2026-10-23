به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در جلسه درس خارج فقه، با اشاره به وضعیت اخیر در جمهوری آذربایجان و استمرار سیاست‌های ضددینی دولت این کشور، گفت: متأسفانه دولت فعلی جمهوری آذربایجان بسیاری از خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است.

وی با بیان اینکه «سیاست فشار بر مسلمانان در دولت فعلی جمهوری آذربایجان ادامه دارد»، افزود: دولت جمهوری آذربایجان برای علما و برگزاری مراسم دینی محدودیت‌هایی ایجاد کرده و اخیراً نیز برای دختران در موضوع حجاب محدودیت‌هایی در نظر گرفته است.

آیت‌الله اراکی خطاب به دولتمردان جمهوری آذربایجان گفت: بهتر است با مردم خود درنیفتید. از حاکمان منطقه، مانند صدام و شاه و پدر شاه ایران، که با مردم خود درافتادند و سرنگون شدند، درس عبرت بگیرید.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه رئیس دولت جمهوری آذربایجان به جنگ با خدا رفته، اما ادعای مسلمانی می‌کند، تصریح کرد: این رفتارهای ضددینی با مسلمانی سازگار نیست. مقابله با حجاب دختران مسلمان جمهوری آذربایجان، از مصادیق جنگ با خداست و عاقبت چنین اقدامی، نابودی است.

وی ادامه داد: ممکن است مردم جمهوری آذربایجان برای مدتی این شرایط را تحمل کنند، اما اگر این اقدامات ادامه داشته باشد، حکومت فعلی را سرنگون خواهند کرد.

آیت‌الله اراکی در پایان گفت: مسئولان دولت جمهوری آذربایجان صهیونیست‌ها را به کشور خود راه داده‌اند و از سیاست‌های مدیریتی آنان تبعیت می‌کنند. آنها باید بدانند روزی که مردم جمهوری آذربایجان علیه آنان قیام کنند، تنها خواهند ماند.