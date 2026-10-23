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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

بختیاری:زنده‌ماندن فرهنگ ایثار در نسل جوان، پشتوانه انقلاب اسلامی است

بختیاری:زنده‌ماندن فرهنگ ایثار در نسل جوان، پشتوانه انقلاب اسلامی است

چناران- امام جمعه چناران با تأکید بر نقش نسل جوان در پاسداری از ارزشهای ملی و دینی، تقویت فرهنگ ایثار را از الزامات تداوم مسیر انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های امروز اول آبان با اشاره به حضور جوانان در عرصه دفاع از امنیت و ارزشهای ملی و دینی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی متعلق به همه نسلها است و فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در بین نسل جدید زنده است.

امام جمعه چناران با تأکید بر جایگاه ایام فاطمیه در تعمیق ایمان و بصیرت جامعه، خواستار تقویت شور فاطمی در آیینهای مذهبی و اجتماعات مردمی شد و بر ضرورت حفظ وحدت، حضور آگاهانه مردم و پایبندی به آرمانهای انقلاب و ولایت تأکید کرد.

وی الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) و تقویت اخلاص و بصیرت را زمینه‌ساز استواری جامعه در مسیر تحقق وعده الهی و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) دانست.

بختیاری با اشاره به مسیر انقلاب اسلامی به همه نسلها، حضور جوانان در عرصه دفاع از امنیت و ارزشهای ملی و دینی را نشانه پویایی فرهنگ ایثار و شهادت در نسل جدید دانست.

خطیب جمعه چناران با تأکید بر جایگاه ایام فاطمیه در ارتقا ایمان و بصیرت جامعه، خواستار تقویت جلوه‌های فرهنگ فاطمی در آیین مذهبی و اجتماعات مردمی شد و حفظ وحدت، حضور آگاهانه مردم و پایبندی به ولایت را ضروری خواند.

وی الگوگیری از سیره اهل بیت و تقویت اخلاص و بصیرت را زمینه‌ساز استقامت در مسیر آرمانهای انقلاب و امید به ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) عنوان کرد.

کد مطلب 6987097

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