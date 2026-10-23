به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های امروز اول آبان با اشاره به حضور جوانان در عرصه دفاع از امنیت و ارزشهای ملی و دینی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی متعلق به همه نسلها است و فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در بین نسل جدید زنده است.

امام جمعه چناران با تأکید بر جایگاه ایام فاطمیه در تعمیق ایمان و بصیرت جامعه، خواستار تقویت شور فاطمی در آیینهای مذهبی و اجتماعات مردمی شد و بر ضرورت حفظ وحدت، حضور آگاهانه مردم و پایبندی به آرمانهای انقلاب و ولایت تأکید کرد.

وی الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) و تقویت اخلاص و بصیرت را زمینه‌ساز استواری جامعه در مسیر تحقق وعده الهی و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) دانست.

بختیاری با اشاره به مسیر انقلاب اسلامی به همه نسلها، حضور جوانان در عرصه دفاع از امنیت و ارزشهای ملی و دینی را نشانه پویایی فرهنگ ایثار و شهادت در نسل جدید دانست.

خطیب جمعه چناران با تأکید بر جایگاه ایام فاطمیه در ارتقا ایمان و بصیرت جامعه، خواستار تقویت جلوه‌های فرهنگ فاطمی در آیین مذهبی و اجتماعات مردمی شد و حفظ وحدت، حضور آگاهانه مردم و پایبندی به ولایت را ضروری خواند.

وی الگوگیری از سیره اهل بیت و تقویت اخلاص و بصیرت را زمینه‌ساز استقامت در مسیر آرمانهای انقلاب و امید به ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) عنوان کرد.