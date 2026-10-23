هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن بر ضرورت تقویت اراده ملت تأکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با دعوت مردم به تقوای الهی، بر ضرورت توجه به عفاف و پاکدامنی در جامعه تأکید کرد و گفت: زیست عفیفانه مسئولیتی مشترک میان زنان و مردان است و عفت تنها به پوشش محدود نمی‌شود، بلکه باید در نگاه و رفتار نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر کنترل نگاه، رعایت حریم‌های اخلاقی و توجه به عفاف در فضای مجازی تأکید کرد و فراهم‌کردن زمینه ازدواج جوانان را از ضرورت‌های مهم جامعه دانست.

حجت الاسلام باوقار در خطبه دوم با اشاره به مفهوم معامله ایمانی میان انسان و خداوند اظهار کرد: ایمان واقعی در عمل انسان نمود پیدا می‌کند و ایثار، جهاد در راه خدا و وفاداری به عهد و پیمان از جلوه‌های مهم ایمان است.

وی با اشاره به جلوه‌های جانفدایی در تاریخ اسلام، حضرت امیرالمؤمنین(ع)، حضرت حمزه سیدالشهدا، مالک اشتر و حضرت فاطمه زهرا(س) را از نمونه‌های برجسته ایثار و دفاع از اسلام و ولایت برشمرد و ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را تسلیت گفت.

حجت‌الاسلام باوقار همچنین سالروز شهادت سیدمصطفی خمینی(ره) را گرامی داشت و وی را از علمای برجسته نجف و از مبارزان همراه امام خمینی(ره) در دوران رژیم پهلوی عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراضات مردمی در کشور همسایه جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب در مدارس، خواستار احترام به حقوق دینی و شهروندی مردم این کشور شد.

حجت الاسلام باوقار در پایان با اشاره به جنگ روانی دشمن گفت: دشمن به دنبال شکستن اراده ملت ایران است و نباید با بزرگنمایی اقدامات دشمن، زمینه ناامیدی در جامعه فراهم شود.

وی تأکید کرد: ناامیدی‌افکنی در میان مردم، از سوی هر فردی که باشد، در مسیر اهداف دشمن قرار می‌گیرد و باید در برابر جنگ روانی دشمن هوشیار بود.