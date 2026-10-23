امام جمعه فراشبند: مراقبت از افکار عمومی بخشی از دفاع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید فرج‌زاده فسایی در خطبه‌های نمازجمعه فراشبند با اشاره به نگرانی‌های عمومی درباره احتمال وقوع جنگ، گفت: دشمن در کنار اقدامات نظامی، برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد آشفتگی روانی نیز برنامه‌ریزی می‌کند و ممکن است با انتشار شایعات درباره مسئولان، روند جنگ و تحولات کشور، به دنبال تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد اختلاف میان مردم باشد.

وی با تأکید بر لزوم حفظ انسجام ملی افزود: مردم باید در مواجهه با اخبار و مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی هوشیار باشند و هر خبری را بدون بررسی صحت و اعتبار منبع آن نپذیرند.

امام جمعه فراشبند با بیان اینکه دشمن در صورت اقدام نظامی، هم‌زمان عملیات شناختی و روانی را نیز دنبال خواهد کرد، گفت: انتشار اخبار جعلی درباره ترور مسئولان، فروپاشی قریب‌الوقوع کشور یا خروج مسئولان از ایران، از جمله سناریوهایی است که می‌تواند برای ایجاد نگرانی، بی‌اعتمادی و اختلاف در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

فرج‌زاده فسایی با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، این تهدیدها را نشانه عصبانیت دشمن از قدرت و انسجام ملت ایران دانست و تأکید کرد: اختلاف‌نظرهای داخلی نباید به اختلاف در برابر دشمن تبدیل شود و هر اقدامی که به تقویت وحدت ملی و ایستادگی در برابر دشمن منجر شود، شایسته حمایت است.

وی همچنین بر ضرورت حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات تأکید کرد و گفت: مسئولان، کارمندان، بازاریان، اصناف، روحانیون و سایر اقشار جامعه باید با در نظر گرفتن شرایط کشور، برای تقویت اسلام و نظام و دفاع از میهن مشارکت کنند.

امام جمعه فراشبند با بیان اینکه اختلافات و برخوردهای احتمالی نباید بهانه‌ای برای کناره‌گیری از مسئولیت اجتماعی شود، افزود: حفظ کشور و تقویت بنیان‌های نظام، نیازمند همدلی و ازخودگذشتگی است و نباید اجازه داد اختلافات سلیقه‌ای به تفرقه در جامعه منجر شود.

سیره حضرت زهرا(س)؛ الگویی برای آرامش خانواده و مسئولیت اجتماعی

وی در خطبه نخست نمازجمعه، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، سیره و سبک زندگی آن حضرت را الگویی برای عبور از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: خانواده‌ها می‌توانند با الگوگیری از رفتار و منش حضرت زهرا(س)، در شرایط دشوار معیشتی نیز آرامش، کرامت و امید را در محیط خانواده حفظ کنند.

فرج‌زاده فسایی با اشاره به قناعت و همراهی حضرت زهرا(س) با امیرالمؤمنین علی(ع) بیان کرد: حفظ عزت‌نفس اعضای خانواده، درک دشواری‌های معیشتی و پرهیز از تحمیل فشارهای غیرضروری به همسر، از آموزه‌های مهم سیره فاطمی است.

وی همچنین با اشاره به آثار معنوی تسبیحات حضرت زهرا(س)، نماز اول وقت و ارتباط با خدا را از عوامل تقویت روحیه و مقابله با اضطراب‌های ناشی از نگرانی درباره آینده برشمرد.

امام جمعه فراشبند با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی اجتماعی، به روایت «الجار ثم الدار» اشاره کرد و گفت: در منطق زندگی فاطمی، توجه به همسایه و دیگران بر بی‌تفاوتی اجتماعی مقدم است؛ چراکه امنیت و آرامش خانواده‌ها از وضعیت محله و جامعه جدا نیست.

ضرورت راه‌اندازی خط حمل‌ونقل عمومی در فراشبند

امام جمعه فراشبند در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات رفت‌وآمد شهروندان به دانشگاه پیام نور، روستاهای اطراف مالک و حسین‌آباد و بیمارستان را یادآور شد و خواستار اقدام مسئولان برای ساماندهی حمل‌ونقل عمومی در این مسیرها شد.

وی با بیان اینکه شهروندان برای تردد در این مسیرها با کمبود خودرو و افزایش هزینه‌های رفت‌وآمد مواجه‌اند، گفت: با وجود طرح مکرر این مطالبه در خطبه‌های نمازجمعه، تاکنون اقدام مؤثری برای رفع مشکل انجام نشده است.

فرج‌زاده فسایی از مسئولان مربوطه خواست با برگزاری جلسه‌ای تخصصی، زمینه راه‌اندازی یک خط مشخص برای جابه‌جایی مسافران را فراهم کنند و در صورت نیاز، تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان واجد شرایط ارائه دهند.

وی همچنین با تسلیت سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی، فرزند امام خمینی(ره)، بر گرامیداشت یاد و جایگاه این عالم انقلابی تأکید کرد و از مردم خواست با حضور در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س)، در بزرگداشت این مناسبت مذهبی مشارکت داشته باشند.

امام جمعه فراشبند در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام(ص)، انصاف در خشم و آرامش، میانه‌روی در فقر و غنا و پرهیزکاری در خلوت و آشکار را از مهم‌ترین عوامل نجات انسان از تباهی و بن‌بست دانست.

