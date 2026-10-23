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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

امام جمعه ارومیه:ملت ایران فریب تبلیغات دشمن را نخورند

امام جمعه ارومیه:ملت ایران فریب تبلیغات دشمن را نخورند

ارومیه - امام جمعه ارومیه با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در شرایط جنگی، گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و اعتماد به توانمندی‌های کشور، فریب تبلیغات و جنگ روانی دشمن را نخورند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان به کشورمان حمله کرده‌ و در جریان این حملات، رهبر، فرماندهان نظامی و کودکان بی‌گناه به شهادت رسیده‌اند؛ ازاین‌رو، در چنین شرایطی باید هوشیار باشیم و با درک صحیح از وضعیت موجود، اجازه ندهیم دشمن از طریق عملیات روانی و تبلیغات رسانه‌ای به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در رسیدن به اهداف خود، به رجزخوانی و ادعاهای تبلیغاتی روی آورده است، افزود: دشمن تلاش می‌کند با بزرگ‌نمایی توانایی‌های خود و انتشار اخبار مختلف، مردم را دچار ترس و نگرانی کند درحالی‌که خداوند متعال در قرآن کریم به این مسئله اشاره کرده است که شیطان با وعده‌ها و تهدیدهای خود درصدد ترساندن انسان‌هاست.

مردم نباید از رجزخوانی و تهدیدهای دشمن هراس داشته باشند

امام جمعه ارومیه بیان کرد: مردم نباید از رجزخوانی و تهدیدهای دشمن هراس داشته باشند، بلکه باید با توکل به خداوند و حفظ آرامش، شرایط را به‌درستی تحلیل کنند تجربه نشان داده است که دشمنان در عمل به تعهدات و ادعاهای خود پایبند نیستند و شهادت کودکان بی‌گناه میناب نمونه‌ای از رفتارهای آنان است.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به شرایط منطقه و همراهی برخی کشورهای همسایه و شیخ‌نشین‌ها با دشمنان، خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی نباید خود را ببازیم و اجازه دهیم فضاسازی‌های دشمن بر روحیه مردم تأثیر بگذارد چراکه کشور در حوزه‌های نظامی، آفندی و پدافندی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و نیروهای مسلح در آمادگی قرار دارند بنابراین، مردم باید با حفظ آرامش و اعتماد به توانمندی‌های کشور، در برابر جنگ روانی دشمن هوشیار باشند.

وی با یادآوری دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس، با وجود محدودیت‌ها و امکانات اندک، به لطف خداوند و با تکیه بر ایمان، مقاومت و همبستگی توانست در برابر دشمن ایستادگی کند این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که وحدت مردم و اعتماد به خداوند از عوامل مهم عبور از دشواری‌هاست.

حفظ وحدت و روحیه مقاومت در جامعه، مورد توجه دشمنان قرار گرفته است

حجت الاسلام قریشی افزود: امروز نیز حفظ وحدت و روحیه مقاومت در جامعه، مورد توجه دشمنان قرار گرفته است مردم ایران در مقاطع حساس نشان داده‌اند که در برابر تهدیدها و فشارها، می‌توانند با همدلی و حضور مسئولانه در صحنه، از کشور و منافع ملی خود حمایت کنند.

امام جمعه ارومیه با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان، روحانیون و اقشار مختلف مردم در صحنه ‌های اجتماعی اظهار کرد: در شرایط کنونی، همه باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند و از مسئولان و روحانیون گرفته تا آحاد مردم، برای حفظ انسجام و تقویت روحیه عمومی تلاش کنند.

وی با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه مردمی افزود: حضور مردم در این تجمعات، بیانگر همبستگی و حمایت آنان از کشور است و دشمنان از مشاهده چنین انسجامی خشنود نیستند البته این حضور باید با هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و توجه به مصالح عمومی همراه باشد تا زمینه تقویت همدلی و وحدت در جامعه فراهم شود.

امام جمعه ارومیه با اشاره به دو محور اساسی تجمعات مردمی گفت: در این گردهمایی‌ها باید دو موضوع مهم، یعنی دین و اسلام از یک سو و ایران از سوی دیگر، مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این دو موضوع از پایه‌های مهم هویت و همبستگی جامعه به شمار می‌روند و صیانت از آنها نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری همگانی است.

وی تأکید کرد: تجمعات مردمی باید محلی برای تقویت همدلی، حفظ وحدت و حمایت از کشور باشد، نه بستری برای تفرقه‌افکنی و ایجاد اختلاف میان مردم در شرایط حساس کنونی، هرگونه رفتار یا گفتاری که موجب شکاف در جامعه شود، می‌تواند انسجام ملی را تضعیف کند.

کد مطلب 6987102

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