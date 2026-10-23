باید برای بهبود وضعیت اقتصادی و حفظ استقلال کشور همزمان تلاش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته کاشمر که در آستان مقدس امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به لایحه کاپیتولاسیون اظهار کرد: بصیرت، مسئولیت‌پذیری و شجاعت امام راحل موجب شد در برابر این لایحه که استقلال و عزت ملت ایران را هدف قرار داده بود، ایستادگی کند.

امام جمعه کاشمر افزود: امام خمینی(ره) با احساس مسئولیت در برابر سلطه بیگانگان به روشنگری پرداخت و این اقدام نشان داد که مسئولیت‌پذیری به داشتن جایگاه رسمی محدود نیست، بلکه هر فرد باید متناسب با شناخت و تشخیص خود در برابر مسائل جامعه احساس وظیفه کند.

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات و پیگیری مطالباتشان گفت: مردم ضمن عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری، باید مراقب باشند اختلاف سلیقه‌ها به تفرقه و دشمنی داخلی تبدیل نشود و اعتراضات نیز به خشونت کشیده نشود.

طاهری با بیان اینکه ایجاد ترس، ناامیدی و اختلاف در جامعه از اهداف دشمن است، بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و افزود: موفقیت جوانان ایرانی در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی نیز نشان داد که نسل جوان کشور با وجود دشواری‌ها همچنان امیدوار و در مسیر پیشرفت است.

امام جمعه کاشمر با انتقاد از دوقطبی‌سازی میان معیشت و مقاومت اظهار کرد: بهبود وضعیت اقتصادی و حفظ استقلال کشور نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند؛ مردم هم خواهان رفاه و بهبود زندگی هستند و هم بر حفظ عزت و استقلال کشور تأکید دارند.

وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور گفت: نیروهای نظامی بخشی از جامعه هستند و با ایثار و فداکاری برای حفاظت از مردم تلاش می‌کنند؛ بنابراین نباید چنین القا شود که تقویت توان دفاعی الزاماً به معنای نادیده گرفتن معیشت مردم است.