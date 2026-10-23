تبعیت از ولایت؛ تنها راه نجات از دام فتنه و جریان سامری

به گزارش خبرنگار مهر از استان البرز، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی‌همدانی، امام‌جمعه کرج، در سخنانی با بازخوانی ابعاد مبارزاتی زندگی حضرت صدیقه طاهره(س)، بر ضرورت مقابله با استکبار در تمام ابعاد آن تأکید کرد.



حضرت زهرا(س)نماد مبارزه با استکبار داخلی و خارجی

آیت‌الله حسینی‌همدانی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) اظهار داشت: «حضرت زهرا(س) در مدت کوتاه عمر خود چنان با مستکبران زمان خویش مقابله کرد که الگویی ماندگار برای تمام آزادی‌خواهان جهان شد. ایشان در دفاع از ولایت و افشای چهره مستکبران، نمونه‌ای از جهاد کبیر در برابر طاغوت بود.»

وی افزود: «مباحث مربوط به افشای چهره مستکبران داخلی نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که مبارزه با باطل، اصل ثبات جبهه حق است.»



هشدار به آمریکا و جریان‌های استعماری

امام‌جمعه کرج با اشاره به اقدامات اخیر آمریکا و جریان‌های کاپیتالیستی، گفت: «آمریکا تلاش می‌کند با تهدید زیرساخت‌ها و ایجاد ناامنی، به حاکمیت ملی و عزت ایران آسیب بزند. اما باید دانست که اگر این حماقت در جنگ‌افروزی تکرار شود، اهداف نظامی آن‌ها تنها محدود به آمریکا نخواهد بود و تمام کسانی که به این رژیم کمک می‌کنند، در امان نخواهند بود.»

وی همچنین جریان‌هایی که به دنبال مصونیت قضایی و اجتماعی اتباع و مأموران آمریکایی در ایران هستند را جریان‌های استعماری دانست که هدفشان تضعیف قدرت ملی است.



جنگ نرم و نقشه دشمن برای ایجاد یأس

حسینی‌همدانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته ورزش و تربیت‌بدنی، به موضوع جنگ نرم پرداخت و گفت: «ما درگیر جنگ نرم هستیم و نقشه دشمن، افسرده کردن و ناامید کردن ملت از توانایی‌های خود است. دشمن می‌خواهد با استفاده از دروغ‌های رسانه‌ای و ایجاد بحران‌های کاذب، آسیب ذهنی مردم را هدف قرار دهد.»

وی تأکید کرد: «در برابر این آتش بی‌امان جنگ روانی، مردم باید روایت صحیح و واقع‌بینانه داشته باشند و از بروز یأس بپرهیزند.»



درخشش جوانان؛ سلاح قدرتمند ملت



وی با تمجید از عملکرد ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، اظهار داشت: «درخشش جوانان ایرانی در میادین مختلف، از علم و فناوری گرفته تا ورزش، نشان‌دهنده همت و توانمندی بی‌نظیر این نسل است. برخورد ورزشکاران ما در آمریکا با بلند کردن پرچم جمهوری اسلامی و اجرای سرود ملی، نوعی سیلی بر دهان استکبار بود.»



هوشیاری در برابر «سامری‌های» مدرن و یادبود شخصیت‌های بزرگ

امام‌جمعه کرج در ادامه با تحلیل پدیده‌های اجتماعی هشدار داد: «در هر امتی تجربه‌ای مشابه با "سامری" وجود دارد؛ افرادی که با شعارهای بازداشتن از مبارزه، مانع از ایستادگی در برابر باطل می‌شوند. این بحث‌ها و تحلیل‌های عمیق‌تر را در فرصت‌های آتی با شما در میان خواهم گذاشت.»



وی همچنین با اشاره به سالگرد شهادت شخصیت‌های بزرگ، یاد شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی(ره) را گرامی داشت و ایشان را از چهره‌های بسیار ویژه و برجسته در کنار امام خمینی(ره) دانست.



حمایت از حضور دانش‌آموختگان در دانشگاه‌ها با حفظ حیا

آیت‌الله حسینی‌همدانی در پایان، با اشاره به اقدام اخیر وزارت علوم در دعوت از دختران آذربایجانی برای حضور در دانشگاه‌های ایران، آن را گامی پسندیده دانست و گفت: «دعای خود را برای حفظ ارزش‌های دینی، حوزه‌های علمیه، نیروهای نظامی، دانشجویان و به‌ویژه برای رهبر معظم انقلاب و حضرت ولی‌عصر(عج) بیان کرد.»