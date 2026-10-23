به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در تاریخ اسلام، این ایام را فرصتی برای بازخوانی سیره آن بانوی بزرگ و تأمل در درس‌های مقاومت، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر ظلم عنوان کرد.

وی در این پیام، ایام فاطمیه را یادآور اندوه اهل‌بیت(ع) در سوگ همسر ولایت و پاره‌تن پیامبر اکرم(ص) دانست و گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) اسوه‌ای بی‌بدیل در ولایت‌مداری و الگویی ماندگار در عفت، عصمت و کرامت است که سیره ایشان، درس پایداری و استقامت در برابر ستمگران را به همراه دارد.

شهردار شیراز با اشاره به مظلومیت حضرت زهرا(س) افزود: غربت دختر پیامبر اکرم(ص) و مزار بی‌نشان ایشان، از نشانه‌های مظلومیتی است که پس از گذشت قرن‌ها همچنان در حافظه تاریخی مسلمانان باقی مانده و دل‌های محبان اهل‌بیت(ع) را در سوگ فرو می‌برد.

اسدی در ادامه، با تسلیت ایام فاطمیه به پیروان اهل‌بیت(ع)، بر ضرورت تمسک به آموزه‌های مکتب فاطمی تأکید کرد و از خداوند متعال خواستار هدایت در مسیر حق، برخورداری از توان مقاومت در راه مستقیم و بهره‌مندی از شفاعت حضرت فاطمه زهرا(س) برای همه محبان آن حضرت شد.

وی در پایان پیام خود، با درود بر حضرت فاطمه زهرا(س)، صبر و مظلومیت آن بانوی بزرگ را یادآور شد و مزار بی‌نشان ایشان را گواهی ماندگار بر مظلومیت خاندان پیامبر اکرم(ص) توصیف کرد.

