ماموستا امامی: اعتبار کالا برگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد با اشاره به اجرای طرح جراحی اقتصادی و آزادسازی یارانه‌ها افزود: طرح کالا برگ باید به صورت تخصصی و کارشناسی اجرا شود.

امام جمعه مهاباد با قدردانی از تلاش دولت برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ گفت: این اقدام در راستای حمایت از معیشت مردم قابل توجه است، اما افزایش یادشده با وجود تاخیر طولانی، پاسخگوی تورم موجود و رشد هزینه‌های زندگی نیست و نمی‌تواند به‌تنهایی قدرت خرید خانوارها را حفظ کند.

وی همچنین از تیم اقتصادی کشور و مسئولان اجرایی خواست با اتخاذ تدابیر موثرتر، برای کاهش فشارهای معیشتی، کنترل آثار تورم بر زندگی مردم و بهبود شرایط اقتصادی خانوارها تلاش کنند.

ماموستا امامی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تداوم سایه جنگ بر منطقه، برای برقراری صلح و امنیت دعا کرد و گفت: پروردگار جنگ را از سر منطقه کوتاه و چشم طمع کسانی را که به آب و منابع کشور چشم دوخته‌اند، کور کند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای والدین در آموزه‌های دینی، به‌ویژه ضرورت احترام به پدر، بر لزوم توجه فرزندان به توصیه‌های الهی در زمینه تکریم پدر و مادر تاکید کرد.

امام جمعه مهاباد افزود: فرزندان باید در رفتار و تصمیم‌های خود مراقب باشند و از انجام هرگونه کاری که موجب رنجش و ناراحتی والدین، به‌ویژه پدر، می‌شود، خودداری کنند، زیرا احترام به والدین و رعایت حقوق آنان از جمله توصیه‌های مهم دینی و اخلاقی است.