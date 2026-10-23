زاهددوست: انسجام ملی و هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: سیره حضرت صدیقه طاهره(س) نشان می‌دهد که دفاع از ولی الهی و پاسداری از مسیر حق، نیازمند ایمان، فداکاری و آمادگی برای هزینه دادن است.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) الگویی برای دفاع از حق و ارزش‌های الهی است، افزود: عزت و سعادت جامعه در گرو پایبندی به ارزش‌های دینی، مسئولیت‌پذیری و حمایت از مسیر حق است.

ضرورت وحدت ملی و مقابله با جنگ شناختی

امام جمعه دشتی با اشاره به موفقیت‌های ورزشی جوانان ایرانی، به قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی آمریکا اشاره کرد و این افتخارآفرینی را موجب تقویت روحیه ملی و امید اجتماعی دانست.

زاهددوست با اشاره به شرایط حساس کشور و منطقه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی و حضور یکپارچه ایرانیان با سلایق مختلف در حمایت از رزمندگان و مسئولان کشور نیاز داریم. دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و تضعیف همبستگی اجتماعی، مانع شکل‌گیری وحدت ملی شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصل ابهام راهبردی خاطرنشان کرد: نباید با فشارهای غیرضروری، مسئولان را به افشای اطلاعات و اسرار جنگی وادار کرد؛ چراکه صیانت از اطلاعات راهبردی، بخشی از الزامات حفظ امنیت ملی است.

امام جمعه دشتی ادامه داد: دشمن در کنار تهدیدهای نظامی، جنگ شناختی و روانی را نیز دنبال می‌کند و می‌کوشد با تفرقه‌افکنی و ایجاد ترس، اراده ملت ایران را تضعیف کند. در مقابل، باید با روایت دقیق واقعیت‌ها، تقویت اعتماد عمومی و اتکا به توان داخلی، زمینه افزایش امید و استقامت را فراهم کرد.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: تصمیم‌گیری درباره حقوق و منافع هسته‌ای کشور باید با حفظ استقلال و منافع ملی انجام شود و تهدیدهای خارجی نباید موجب عقب‌نشینی از حقوق قانونی ایران شود.

زاهددوست همچنین با اشاره به تحولات داخلی کشورهای غربی، بر ضرورت توجه به مطالبات مردم و پیامدهای سیاست‌های دولت‌های غربی تأکید کرد.

وی در پایان با قدردانی از حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، مدیران دستگاه‌های اجرایی و هیئت همراه در میز خدمت آدینه شهرستان دشتی، پاسخگویی به مطالبات مردم و تسهیل ارائه خدمات را اقدامی مؤثر در مسیر تکریم شهروندان دانست.