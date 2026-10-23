به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی، امام جمعه رودان، در خطبه‌های نماز جمعه اول آبان‌ماه، با اشاره به مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شهرستان، اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت، ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان و تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و جهان، بر لزوم صیانت از حقوق مردم، تدبیر در تصمیم‌گیری‌ها، تقویت اقتدار ملی و هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن تأکید کرد.

امام جمعه رودان ضمن قدردانی از تلاش‌های فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی شهرستان، با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای کشاورزان اظهار کرد: متأسفانه برخی قوانین و تصمیمات در سطوح بالادستی، بدون توجه کافی به اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و شرایط بومی مناطق مختلف اتخاذ می‌شود و نتیجه آن، ایجاد مشکلات برای قشر زحمتکش کشاورز است.

وی با قدردانی از برگزاری نشست هم‌اندیشی و بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان، بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات و وعده‌های مطرح‌شده تأکید کرد و گفت: مسئولان باید تصمیمات اتخاذشده در این جلسات را با جدیت دنبال کنند؛ چراکه ثمره جلسات باید در قالب نتایج ملموس و گشایش در مشکلات مردم نمایان شود. صرف برگزاری جلسه و بیان مطالب، بدون دستیابی به خروجی مؤثر، نمی‌تواند انتظارات مردم را برآورده کند.

حجت‌الاسلام بارانی با تأکید بر ضرورت تعیین زمان مشخص برای اعلام نتیجه پیگیری‌ها به مردم تصریح کرد: اگر قانونی به دلیل ضرورت تصویب و وارد مرحله اجرا می‌شود، باید تمام مواد و بندهای آن به‌صورت منسجم اجرا شود؛ نه اینکه بندهای مرتبط با حمایت از مردم کنار گذاشته شده یا مسکوت بماند. چنین رویکردی می‌تواند موجب تضییع حقوق عمومی شود.

وی با بیان اینکه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، با وجود ظاهر اداری و کاغذی خود، می‌توانند آثار عمیقی بر زندگی مردم داشته باشند، خاطرنشان کرد: یک تصمیم نادرست یا اجرای غافلانه یک بخشنامه می‌تواند به مزارع و باغات آسیب بزند و معیشت خانواده‌های کشاورز را با خطر مواجه کند. ازاین‌رو، مسئولان باید در مرحله تصویب و اجرای قوانین، شرایط واقعی مردم و پیامدهای تصمیمات خود را با دقت بررسی کنند.

اجرای طرح‌های جدید سوخت نیازمند اقناع افکار عمومی است

امام جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون جدید مدیریت مصرف سوخت در استان، بر ضرورت گفت‌وگو با مردم، تبیین ابعاد طرح و اقناع افکار عمومی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، بدون اطلاع‌رسانی کافی و آماده‌سازی افکار عمومی، می‌تواند زمینه نارضایتی و ناکارآمدی را فراهم کند، اظهار داشت: حتی اگر یک طرح از نقاط قوت و مزایای قابل توجهی برخوردار باشد، چنانچه بدون اقناع افکار عمومی و توجه به شرایط جامعه اجرا شود، ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد.

حجت‌الاسلام بارانی ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح جدید به کاهش صف‌های بنزین و بهبود وضعیت سوخت‌رسانی منجر شود.

وی افزود: در اجرای این طرح باید شرایط مناطق مختلف، میزان مصرف و نیازهای واقعی مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین تأکید کرد :منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت باید در مسیر منافع عمومی هزینه شود و در این زمینه، توسعه و تقویت حمل‌ونقل عمومی و پیگیری احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده خودرو (CNG) در رودان باید در اولویت قرار گیرد و مسئولان با تعیین زمان‌بندی مشخص، این مطالبات را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

آمریکا حق تعیین تکلیف برای ملت ایران را ندارد

امام جمعه رودان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به شرایط جنگی، تهدیدهای خارجی و ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور، بر ایستادگی، هوشیاری و صیانت از عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام بارانی با بیان اینکه جامعه مؤمنان باید در برابر تهدیدها از آمادگی، استقامت و روحیه مقاومت برخوردار باشد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی توان دفاع از خود را دارد و ملت ایران اجازه نخواهد داد قدرت‌های خارجی درباره سرنوشت کشور تصمیم بگیرند.

وی افزود: دفاع از عزت، شرافت، استقلال و پیشرفت ملت ایران، نیازمند حفظ آمادگی، تقویت اقتدار ملی و هوشیاری در برابر تهدیدهای نظامی و روانی دشمنان است.

انتقاد از رویکرد دوگانه غرب در قبال برنامه هسته‌ای ایران

امام جمعه رودان در ادامه با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور فرانسه درباره بازدارندگی هسته‌ای و مخالفت با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، از آنچه رویکرد دوگانه قدرت‌های غربی در قبال توانمندی‌های هسته‌ای کشورها دانست، انتقاد کرد.

وی با طرح این پرسش که چرا بازدارندگی هسته‌ای برای برخی کشورها ابزاری برای حفظ امنیت و استقلال تلقی می‌شود، اما توانمندی‌های هسته‌ای ایران با فشار و محدودیت مواجه است، گفت: قدرت‌های غربی به دنبال حفظ انحصار قدرت و بازدارندگی برای خود هستند و در مقابل، می‌کوشند ظرفیت‌های دیگر کشورها را محدود کنند.

حجت‌الاسلام بارانی همچنین با اشاره به موضوع ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و درخواست‌های مطرح‌شده درباره آن، از مواضع مسئولان کشور در دفاع از منافع ملی قدردانی کرد و تأکید داشت که آمریکا در جایگاهی نیست که برای ملت بزرگ ایران تعیین تکلیف کند.

وی در همین چارچوب، موضوع تغییر دکترین هسته‌ای و خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را به‌عنوان یکی از مطالبات مطرح‌شده در این زمینه عنوان کرد.

هشدار درباره جنگ روانی و ضرورت حفظ انسجام ملی

امام جمعه رودان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر نفوذ و عملیات روانی دشمن، خواستار مراقبت از انسجام اجتماعی و مقابله آگاهانه با فضاسازی‌هایی شد که با هدف تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

وی با انتقاد از دلبستگی برخی افراد به غرب و نادیده گرفتن تناقض‌های رفتاری دولت‌های غربی، بر ضرورت شناخت دقیق تحولات بین‌المللی، تحلیل واقع‌بینانه مواضع قدرت‌ها و دفاع از منافع ملی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام بارانی همچنین با اشاره به نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات داخلی و مقایسه آن با مواضع این کشور درباره تحولات ایران، از آنچه استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با اعتراضات و مسائل امنیتی خواند، انتقاد کرد.