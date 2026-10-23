لیوانی: دشمنان به دنبال ایجاد نارضایتی اقتصادی در ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قاسم لیوانی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع) درباره ضرورت جلب رضایت مردم اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که می‌تواند به یک نظام سیاسی لطمه وارد کند، نارضایتی عمومی است؛ زیرا همراهی مردم با حکومت به میزان رضایت آنان از عملکرد آن بستگی دارد.

وی با استناد به نامه امام علی(ع) به مالک اشتر افزود: امیرالمؤمنین(ع) بر ضرورت جلب رضایت عموم مردم تأکید می‌کنند و توده مردم را ستون دین، پشتوانه جامعه اسلامی و سپر دفاعی کشور در برابر دشمنان می‌دانند.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه و صحنه‌های مختلف دفاع از کشور گفت: مردم با وجود گرمای هوا، بارندگی و مشکلات، در صحنه حضور پیدا می‌کنند و این حضور نشان‌دهنده نقش مهم آنان در حمایت از کشور و نظام است.

لیوانی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) به حاکمان سفارش می‌کنند که توجه و گرایش آنان به عموم مردم باشد؛ چراکه پایداری حکومت بدون همراهی و حمایت مردم امکان‌پذیر نیست.

فشار اقتصادی با هدف افزایش نارضایتی مردم

وی با اشاره به اهدافی که به گفته وی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تقابل با ایران دنبال می‌کنند، گفت: یکی از اهداف دشمنان، ایجاد ناامنی و افزایش نارضایتی عمومی از طریق حمله به زیرساخت‌ها، وارد کردن خسارت به بخش‌های مختلف کشور و اعمال فشارهای اقتصادی است.

امام جمعه موقت گرگان افزود: آسیب به زیرساخت‌هایی مانند برق، آب، گاز، صنایع، مدارس، دانشگاه‌ها و راه‌های ارتباطی می‌تواند زندگی مردم را با مشکلاتی مواجه کند و دشمنان از این شرایط برای افزایش نارضایتی عمومی بهره می‌گیرند.

لیوانی با اشاره به آنچه محاصره اقتصادی و محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی، دریایی و زمینی علیه ایران خواند، اظهار کرد: فشارهای اقتصادی با هدف ایجاد نارضایتی در جامعه دنبال می‌شود و مردم باید نسبت به اهداف این اقدامات هوشیار باشند.

وی با انتقاد از برخی واکنش‌ها به افزایش قیمت‌ها و کمبود کالاها اظهار کرد: مشکلات معیشتی و اقتصادی نباید موجب نادیده گرفتن اهداف دشمنان شود و لازم است مسائل کشور با توجه به شرایط موجود مورد بررسی قرار گیرد.

امام جمعه موقت گرگان با بیان اینکه ملت ایران طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم‌ها و فشارهای مختلف مواجه بوده است، گفت: مردم با وجود این فشارها در صحنه ایستاده‌اند و حاضر به عقب‌نشینی از مواضع خود نیستند.

انتقاد از افزایش ارزش دلار در برابر پول ملی

لیوانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از افزایش ارزش دلار در برابر پول ملی ایران اظهار کرد: در شرایطی که کشور با آمریکا در تقابل است، نباید به‌گونه‌ای رفتار شود که ارزش پول این کشور در برابر پول ملی ایران افزایش یابد.

وی با اشاره به افزایش نرخ دلار از حدود هفت تومان در سال‌های نخست پس از انقلاب به بیش از ۲۰۰ هزار تومان این روند را قابل تأمل دانست و گفت: تقویت پول ملی باید مورد توجه قرار گیرد و افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، باید در کنار مردم برای حفظ ارزش پول کشور تلاش کنند.

واکنش به تهدیدهای ترامپ با روایت یک رویداد تاریخی

امام جمعه موقت گرگان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به تهدیدهای دونالد ترامپ علیه ایران اظهار کرد: تهدید به نابودی ایران و تمدن ایرانی، موضوع تازه‌ای نیست و تاریخ این سرزمین نشان می‌دهد که ایرانیان در دوره‌های مختلف در برابر مهاجمان ایستادگی کرده‌اند.

وی با اشاره به نبرد شاپور اول ساسانی با والرین، امپراتور روم، گفت: در این نبرد که در سال ۲۶۰ میلادی رخ داد، سپاه ایران بر نیروهای روم پیروز شد و والرین به اسارت ایرانیان درآمد.

لیوانی با بیان اینکه ایرانیان پس از این پیروزی با اسیران رومی رفتار انسانی داشتند، افزود: بنا بر روایت تاریخی مورد اشاره، اسیران به فعالیت‌های عمرانی گمارده شدند و در ساخت پل‌ها، جاده‌ها و بناهای مختلف مشارکت کردند.

وی با اشاره به این رویداد تاریخی، تهدیدهای ترامپ علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تاریخ ایران سرشار از فراز و نشیب‌هایی است که نشان می‌دهد این ملت پس از مواجهه با شکست‌ها و دشواری‌ها نیز توانسته است دوباره برخیزد و به مسیر خود ادامه دهد.

یادبود شهدای انقلاب و انتقاد از عملکرد سازمان ملل

امام جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی، فرزند امام خمینی(ره)، در اول آبان سال ۱۳۵۶، این رویداد را از حوادث اثرگذار در روند شکل‌گیری انقلاب اسلامی دانست.

لیوانی با اشاره به سالروز تأسیس سازمان ملل متحد نیز از ساختار شورای امنیت و حق وتوی پنج عضو دائم این شورا انتقاد کرد و گفت: این ساختار به پنج کشور امکان می‌دهد با استفاده از حق وتو، مانع تصویب و اجرای تصمیمات مورد نظر سایر اعضا شوند.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بر اساس یکی از روایات تاریخی، این مناسبت را تسلیت گفت و برای ملت ایران، کشور، انقلاب و رهبری آرزوی سلامتی و حفظ از خطرات کرد.