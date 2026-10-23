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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

جنگ روانی و شناختی از ابزارهای مهم دشمن برای تضعیف ملت‌ ها است

جنگ روانی و شناختی از ابزارهای مهم دشمن برای تضعیف ملت‌ ها است

ارومیه - امام جمعه خوی جنگ روانی و شناختی را از ابزارهای مهم دشمن برای تضعیف ملت‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حجت قاسم‌خانی در خطبه‌ های نمازجمعه این هفته با بیان اینکه تحقق اهداف جبهه حق نیازمند کنار گذاشتن اختلافات و تقویت همدلی است، اظهار کرد: محبت اهل ‌بیت(ع) باید در رفتار اجتماعی، رعایت حرمت مردم، پرهیز از تهمت و تلاش برای وحدت و انسجام جامعه نمود پیدا کند.

امام‌جمعه خوی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: دشمن با تهدید نظامی و عملیات روانی به دنبال تضعیف اراده مردم است و مقابله با این توطئه، هوشیاری، مقاومت و پرهیز از تفرقه را می‌طلبد.

وی با تأکید بر اینکه دفاع از ارزش‌ها نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن اخلاق باشد، افزود: نمی‌توان به نام بصیرت بذر اختلاف و تفرقه پاشید یا به نام ولایت‌مداری دل مؤمنان را شکست و فحاشی، توهین، هتک حرمت و بداخلاقی‌های سیاسی و اجتماعی نه‌تنها به تقویت جبهه حق کمکی نمی‌کند، بلکه موجب تخریب نیروهای متعهد، افزایش بدبینی و تشدید اختلافات داخلی می‌شود.

تاب‌ آوری اجتماعی در کنار توان دفاعی نقش تعیین ‌کننده‌ای در سرنوشت ملت‌ها دارد

حجت الاسلام قاسم خانی در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ روانی و شناختی را از ابزارهای مهم دشمن برای تضعیف ملت‌ها برشمرد و گفت: دشمن در کنار تهدیدهای نظامی، با انتشار اخبار هراس‌ انگیز، بزرگ‌ نمایی قدرت خود و تولید روایت‌ های نا امیدکننده در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کند اراده ملت‌ها را درهم بشکند.

وی افزود: هدف از این اقدامات، ایجاد این تصور در جامعه است که مقاومت بی‌فایده بوده و تسلیم تنها راه پیشرو است؛ ازاین‌رو، مردم باید در برابر شایعات و اخبار تأییدنشده هوشیار باشند و از بازنشر مطالبی که به ناامیدی و تفرقه دامن می‌زند، خودداری کنند.

حجت الاسلام قاسم خانی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره استقامت مؤمنان در برابر تهدیدها، تصریح کرد: مواجهه صحیح با تهدیدهای دشمن نه به معنای ترس و تسلیم است و نه بی‌توجهی به واقعیت‌ها؛ بلکه باید با ارزیابی دقیق خطرات، آمادگی، تدبیر، وحدت و توکل بر خداوند در برابر فشارها ایستادگی کرد.

امام‌جمعه خوی با بیان اینکه ایمان، اراده جمعی و تاب‌آوری اجتماعی در کنار توان دفاعی نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت ملت‌ها دارد، مراقبت از افکار عمومی و تقویت اعتماد و انسجام ملی را از وظایف مهم جامعه دانست.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از جنگ تلاش می‌کند، گفت: در صورت تحمیل جنگ، کشور با اتکا به نیروهای مسلح، تجربه‌های میدانی و پشتیبانی مردم از خود دفاع خواهد کرد.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی همچنین بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر تحرکات دشمن و پرهیز از گرفتار شدن در فضای رعب و عملیات روانی تأکید کرد.

کد مطلب 6987117

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