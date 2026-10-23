به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا نبوی جاشمی در خطبه‌های نخستین نماز جمعه آبان‌ماه ۱۴۰۵ مهدیشهر که در مصلای این شهر برگزار شد، با قدردانی از حضور مردم در میدان اقتدار و شب‌های صلابت اظهار کرد: شرایط کشور همچنان جنگی است و دشمن این نبرد را جنگی آخرالزمانی می‌داند و با استفاده از شیوه‌های مختلف، به دنبال ضربه زدن به کشور، شکستن مقاومت و ترساندن ملت ایران است.

وی با بیان اینکه دشمن برای تضعیف روحیه و اراده مردم، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها را در دستور کار قرار داده است، افزود: دشمن از حمله به زیرساخت‌ها و استفاده از بمب‌های سنگین سخن می‌گوید، اما از نگاه ما، این تهدیدها نمی‌تواند اراده ملت ایران را در هم بشکند.

امام جمعه مهدیشهر با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره تلاش دشمن برای ایجاد ترس در میان مؤمنان، تصریح کرد: یکی از حربه‌های همیشگی دشمن، ترساندن ملت‌هاست؛ اما ملتی که به خداوند ایمان دارد، از تهدیدها هراسی به دل راه نمی‌دهد.

نبوی چاشمی با تأکید بر اینکه مردم ایران به قدرت الهی ایمان دارند، گفت: مردم ما باور دارند که تمام ابرقدرت‌های روزگار و طول تاریخ در برابر قدرت خداوند متعال ناچیز هستند و پیروزی نهایی در این نبرد از آن ملت مسلمان ایران خواهد بود.

تأکید بر راهبرد مقاومت در برابر تهدیدها

وی در ادامه با اشاره به راهبردهای مقاومت در برابر دشمن اظهار کرد: به فرموده رهبر انقلاب، در محاسبات الهی، ما ابرقدرت اول جهان محسوب می‌شویم و این یک واقعیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه دشمن با تهدید و نمایش بمب‌های چندتنی تلاش می‌کند ملت ایران را بترساند، افزود: متأسفانه برخی افراد در داخل کشور نیز تحت تأثیر سخنان دشمن قرار می‌گیرند و همان ادبیات را تکرار می‌کنند.

نبوی چاشمی با انتقاد از رویکرد این افراد ادامه داد: برخی تلاش می‌کنند نسخه تسلیم را در پوشش تعابیری مانند «صلح مقتدرانه» و «مذاکره عزتمندانه» ارائه کنند، در حالی که ملت ایران زیر بار چنین رویکردی نخواهد رفت.

وی با بیان اینکه گروهی در داخل کشور همسو با مسیر تبلیغاتی دشمن تحلیل می‌کنند، گفت: این افراد با طرح دیدگاه‌هایی که به گفته وی موجب ترساندن مردم می‌شود، عملاً در مسیری حرکت می‌کنند که دشمن دنبال می‌کند.

ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن

امام جمعه مهدیشهر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از آنچه بی‌حرمتی به نیروهای حاضر در میدان و مردم خواند، اظهار کرد: برخی افراد، مردان میدان را به سخره می‌گیرند و به مجاهدان حاضر در میدان خیابان، یعنی مردم ایران اسلامی، بی‌حرمتی می‌کنند.

نبوی چاشمی با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر تهدیدها و فضاسازی‌های دشمن خاطرنشان کرد: دشمن از ملت ایران می‌ترسد و این واقعیتی است که نباید از آن غافل شد.