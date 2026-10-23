به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: تنگه هرمز این هفته قدرت خود را نشان داد و اوضاع تمام کشورهای اروپایی و هند به هم ریخت. آن‌ها می‌خواستند با محاصره همه‌جانبه ملت ما را عاصی کنند و به خیابان بفرستند، ولی خیابان‌های خودشان پر از جمعیت معترض شد. این مسئله در آمریکا نیز اتفاق افتاد؛ ترامپ می‌خواست ما را در محاصره قرار دهد، ولی جمعیت بسیار عظیمی کاخ سفید و خانه خود ترامپ را به محاصره درآوردند. «فاعتبروا یا اولی الابصار»؛ سیل جمعیت داد می‌زد «نه به جنگ ایران».

وی افزود: بهار کشورهای اروپایی شروع شده و انگار رستاخیز به پا شده است. تمام ساختمان‌های قدیمی در آتش می‌سوزد و همه جا را آتش زده‌اند. باید به آن‌ها گفت: شما که خانه‌هایتان این‌گونه از شیشه بود، چرا به ایران حمله کردید؟ چرا با ترامپ همکاری کردید؟ چرا حساب شکنندگی خود را نکردید؟ می‌خواستید ایران را بشکنید، ولی خداوند تمام هیبت شما را شکست. سیل جمعیت در تمام کشورهای اروپایی و بلکه غیر اروپایی به راه افتاده است؛ انگلستان، ایتالیا، بلژیک، ایرلند، فرانسه، برزیل، آلبانی، آلمان، هند، اسپانیا، شیلی، یونان و آرژانتین. مغازه‌ها غارت می‌شود، موزه‌ها آتش زده می‌شود، برج شهر لیموج در اثر آتش‌سوزی به صورت وحشتناک سرنگون شد، کاخ‌های ریاست جمهوری آتش زده می‌شود، خودروها آتش زده می‌شود و شیشه‌های ادارات و مغازه‌ها شکسته می‌شود. غارت مغازه‌ها فوق‌العاده است و خبری از فرهنگ فاخری که برای ما از اروپا می‌گفتند نیست. ساختمان‌های مرتفع بعد از آتش‌سوزی به صورت وحشتناک فرو می‌ریزد و مردم خوشحالی می‌کنند. در بعضی جاها نیروهای امنیتی به مردم ملحق شده‌اند. همه این‌ها نتیجه حماقت ترامپ است؛ او حمله به ایران را دست‌کم گرفته بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل گفت: آمریکا و اروپا با محاصره اقتصادی، دریایی و هوایی می‌خواستند مردم را به خیابان بیاورند، ولی خداوند خیابان‌های آن‌ها را پر از ملت عصبانی کرد. من وقتی حجم خرابی فرانسه را دیدم، این مطلب برایم تداعی شد که خداوند در عذاب قوم عاد فرموده است: «وَفِی عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمُ الرِّیحَ الْعَقِیمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَیْءٍ أَتَتْ عَلَیْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ کَالرَّمِیمِ»؛ (در سرگذشت قوم عاد هنگامی که بر آنان باد هلاک‌کننده‌ای فرستادیم عبرت بزرگی است. ما با باد مخصوص آن‌ها را هلاک کردیم؛ آن باد هیچ چیزی را که بر آن می‌وزید، رها نمی‌کرد مگر آنکه آن را به خاکستر تبدیل می‌ساخت).

خطیب جمعه اردبیل افزود: تظاهرات فرانسه این‌گونه بود که مردم همه جا را ویران کرده‌اند. ضرری که فرانسه با تحریم به ایران زده، ده‌ها برابر آن را اگر صرف کند باز نمی‌تواند خرابی‌ها را اصلاح کند. «فاعتبروا یا اولی الابصار»؛ کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد جنگ ایران تا حال ۱۱۲ میلیارد دلار به اقتصاد اروپا خسارت زده است.

وی افزود: عکس‌های هوایی نشان می‌دهد که حجم خرابی در شهرهای فرانسه بسیار بالاست؛ نمونه آن ساختمان بزرگ شهرداری لیموج و برج ساعت است که توسط نقاب‌داران سرنگون شد و کل ساختمان با آن عظمت در آتش سوخت. با این انقلاب، هزینه بسیار سنگینی به عهده دولت فرانسه آمده است. ما از آن خوشحال نیستیم، ولی این سنت آفرینش است که هرچه در تحریم ۴۷ ساله به ما زدند، همه را یکجا پس ریخت.

آیت‌الله عاملی گفت: اروپا با تحریم هر ضربه‌ای که به ایران زده بود، چند برابر آن را در اوکراین پس ریخت. آن‌ها روسیه را دشمن سنتی خود می‌دانند و برای تضعیف روسیه بودجه عظیمی را در اختیار زلنسکی قرار دادند، اما نه روسیه ضعیف شد و نه از زلنسکی برای آن‌ها آشی درست شد. آن‌ها ثروت عظیمی از ثروت ملت خود را در اوکراین نفله کردند و قطعاً الان تا مغز استخوان می‌سوزند. این هفته خبرنگار از زلنسکی پرسید ۲۵ درصد خاک شما را روسیه گرفته است، آیا راضی هستی در همین مشخصه مرزی بایستی و صلح کنی و از ۲۵ درصد خاک خود صرف‌نظر کنی؟ گفت: بله! حاضرم! این «بله» شلیک محکمی بر فرق اتحادیه اروپا بود. «فاعتبروا یا اولی الابصار».

وی افزود: بعد از طوفان فرانسه، ماکرون با وحشت یک سخنرانی کرد. از این سخنرانی کاملاً می‌توان عمق فاجعه را فهمید. او در این سخنرانی گفت پاساژها و مغازه‌ها غارت شد، ساختمان‌های بزرگ عمومی مورد هجمه قرار گرفت، میدان‌ها و شهرداری‌ها ویران شد و صدها پلیس زخمی شد. ما وقتی این ویرانی‌ها و این دیوانگی‌ها را می‌بینیم، همه از خود ما سؤال می‌کنیم چه چیزی در ذهن خرابکاران می‌گذرد؟ چگونه ممکن است یک فرانسوی این‌گونه با فرانسه معامله کند؟ باید کسانی که ثروت کشور را ویران کردند دستگیر شوند، کسانی که مال مردم را غارت کردند باید خسارت بدهند و تمام کسانی که برای اسقاط جمهوریت در فرانسه تلاش کردند باید حساب پس بدهند.

امام جمعه اردبیل گفت: سخنان این رئیس‌جمهور احمق و کینه‌ای که تا خرخره نسبت به ایران کینه داشت، کاملاً نشان می‌دهد که فرانسه در چه آتشی عظیم گرفتار شده است. خداوند دیر می‌گیرد ولی سخت می‌گیرد. همین فرانسه دوآتشه می‌خواست مکانیسم ماشه را در حق ما اجرا کند، اما الان در ماشه الهی گرفتار آمده است. «فاعتبروا یا اولی الابصار».

آیت‌الله عاملی گفت: این هفته بین ماکرون و ترامپ دعوا شد. ترامپ می‌گفت بحران فرانسه یک انقلاب تمام‌عیار است و علت آن قبول مهاجرین مسلمان توسط فرانسه است. ماکرون گفت علت این بحران مهاجرین نیستند، بلکه جنگ شما با ایران است؛ این بحران نتیجه مشکل اقتصادی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز است و شما با جنگ خود باعث بسته شدن تنگه شدید. گرانی‌ها را مهاجرین درست نکرده‌اند، جنگ شما درست کرده است.

وی گفت: حالا تمام کشورهای اروپایی ترامپ را تحت فشار گذاشته‌اند که باید سریعاً جنگ ایران را تمام کنی و رؤسای کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری به صورت شدیداللحن به ترامپ می‌گویند که باید جنگ را تمام کنی و دیگر به او مجال جنگ دیگر و حمله دیگر را نمی‌دهند. دیروز نخست‌وزیر لهستان اظهار داشت زمان آن رسیده که با صدای بلند بگوییم ترامپ مسئول قیمت‌های سوخت است و لذا احتمال جنگ حتی بعد از انتخابات آمریکا بسیار ضعیف است و جرأت جنگ را از ترامپ می‌گیرد، مگر اینکه نتانیاهو و موساد دوباره ترامپ را امید مصنوعی بدهند و او را فریب بدهند.

امام جمعه اردبیل گفت: در این میان شدت خشونت پلیس‌های اروپایی مخصوصاً در فرانسه کاملاً وحشتناک است. ذره‌ای خبر از دموکراسی، حقوق بشر و جمهوریت نیست؛ هرچه هست خشونت قرون وسطایی است. معلوم شد که آن مفاهیم برای دشمنان آن‌ها و برای سرنگون کردن حکومت‌های مشروع است که با منافع آن‌ها همسو نیستند.