به گزارش خبرنگار مهر، شیخ خلیل افرا در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت کنگان با تشریح احکام غسل، کفن و دفن میت از دیدگاه اهل‌سنت، به بیان شرایط شرعی زیارت قبور برای زنان پرداخت و بر رعایت آداب اسلامی در این زمینه تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت کنگان به تبیین آداب و احکام غسل، کفن و دفن میت از دیدگاه اهل‌سنت پرداخت و اظهار کرد: اصل در غسل میت، شست‌وشوی تمام بدن و رساندن آب به همه قسمت‌های آن است.

وی با اشاره به احکام کفن کردن میت افزود: پوشاندن تمام بدن میت با کفن، از آداب شرعی دفن است و کفن کردن مرد با سه پارچه، از سنت‌های اسلامی به شمار می‌رود. همچنین شهدای میدان نبرد، مطابق احکام شرعی مربوط به شهید، بدون غسل و با همان لباس‌هایی که در میدان نبرد بر تن داشته‌اند، دفن می‌شوند.

امام جمعه موقت اهل‌سنت کنگان در خطبه دوم، به موضوع زیارت قبور برای زنان از دیدگاه علمای اهل‌سنت پرداخت و گفت: زیارت قبور برای زنان، با هدف یادآوری مرگ و آخرت و با رعایت موازین شرعی، از جمله حفظ حجاب و پرهیز از بی‌تابی افراطی، جزع و فزع، مورد توجه و بررسی علمای اهل‌سنت قرار گرفته است.

وی در پایان، بر ضرورت آشنایی مسلمانان با احکام شرعی و رعایت آداب اسلامی در امور مربوط به اموات و زیارت قبور تأکید کرد.