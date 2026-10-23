امام جمعه قرچک: حضرت زهرا (س) نخستین شهیده راه ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضاآرامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان قرچک اظهار داشت: بهره‌برداری واقعی از فاطمیه یعنی قدم برداشتن در مسیر مادریِ امام زمان (عج) و رفتار همچون آن حضرت.

وی با تأکید بر اینکه دفاع از حریم ولایت مسئله‌ای ساختگی نیست، افزود: این مسئله از ازل از سوی خدا، انبیاء و اوصیا تا جانشینان معصوم و نایب امام زمان (عج) وجود داشته و مرتبه و شأن ولی خدا در تمامی مراتب یکی است و باید از او به صورت کامل تبعیت کرد.

امام جمعه قرچک با اشاره به سوره مبارکه یاسین و داستان «اصحاب قریه» و مجاهدت «مدافع حریم ولایت» (رجل یسعی) گفت: قرآن کریم درس‌های تاریخ را برای فدایی ولایت بودن به ما می‌آموزد؛ حضرت زهرا (س) نیز تنهای تنها به میدان آمد و نخستین شهیده راه ولایت لقب گرفت.

آرامی تصریح کرد: گریه‌های جانسوز و سیاسی صدیقه طاهره (س) و مطالبه فدک، نه از روی دنیادوستی، بلکه «جهاد تبیین» و دفاع همه‌جانبه از مقام ولایت و امیرالمؤمنین (ع) بود تا راه هدایت گم نشود.

وی با اشاره به درس‌آموزی از مکتب صدیقه طاهره (س) یادآور شد: امروز نیز شهدای مدافع حرم با لبیک به فرمان ولی امر، جان خود را در خاک غربت فدا کردند تا درس ولایت‌مداری را از مکتب صدیقه طاهره (س) به منصه ظهور برسانند؛ درسی که به ما می‌آموزد در تمامی شئون گوش‌به‌فرمان ولایت باشیم و دچار تفکیک «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» نشویم تا نظام و مملکت اسلامی از آسیب در امان بماند.