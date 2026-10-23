به گزارش خبرنگار مهر، شیخ علی رئیسی در خطبه نماز جمعه این هفته به موضوع «شناخت بندگان از خداوند متعال» پرداخت و بر ضرورت تقویت معرفت الهی، توجه به صفات پروردگار و تأثیر خداشناسی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی در این خطبه، خداشناسی را از مهم‌ترین پایه‌های ایمان و بندگی عنوان کرد و گفت: خداشناسی موضوعی است که با تعمیق باورهای دینی، تقویت یقین و افزایش آگاهی انسان نسبت به مسئولیت‌های خود در برابر خداوند متعال ارتباط مستقیم دارد.

این عالم اهل سنت افزود: شناخت صفات و عظمت پروردگار و تأمل در نشانه‌های آفرینش، از جمله راه‌هایی است که می‌تواند زمینه تقویت ایمان، افزایش شکرگزاری و دوری از غفلت را فراهم کند.

رئیسی تاکید کرد: توجه به نعمت‌های الهی و اندیشیدن در نظم و حکمت حاکم بر جهان هستی نیز انسان را به فروتنی در برابر پروردگار و حرکت در مسیر بندگی رهنمون می‌سازد.

امام جمعه چهکار میناب با تبیین نقش خداشناسی در اصلاح اخلاق و رفتار انسان گفت: معرفت حقیقی به پروردگار باید در رفتار روزمره، صداقت در گفتار، امانت‌داری، وفای به عهد، عدالت‌خواهی، مهربانی با مردم و رعایت حقوق دیگران نمود پیدا کند.

وی ادامه داد: همچنین، توجه به مسئولیت انسان در برابر اعمال و رفتار خود، می‌تواند در تقویت وجدان اخلاقی، پرهیز از گناه، دوری از ظلم و رعایت حق‌الناس نقش مؤثری داشته باشد و زمینه‌ساز گسترش اعتماد، همدلی و مسئولیت‌پذیری در جامعه شود.

این عالم اهل سنت خاطرنشان کرد: خداشناسی صرفاً به شناخت ذهنی و زبانی محدود نمی‌شود، بلکه آثار آن باید در عبادت خالصانه، اخلاق نیکو، شکرگزاری در برابر نعمت‌های الهی و رفتار مسئولانه با دیگران آشکار شود.