به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم عباس‌زاده، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته ریگان، با اشاره به تحولات روز و توان دفاعی کشور، گفت: امروز به لطف الهی و در سایه ایستادگی و اقتدار نیروهای مسلح، قدرت جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان نمایان شده است و دشمنان باید بدانند هرگونه خطای مجدد با پاسخی سخت و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقتدار دفاعی ایران مورد توجه بسیاری از ناظران و حتی منتقدان قرار گرفته است، افزود: قدرت و توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نتیجه ایستادگی، آمادگی و تلاش مجموعه‌هایی است که برای حفظ امنیت و اقتدار کشور فعالیت می‌کنند.

امام‌ جمعه ریگان در بخش دیگری از سخنان خود، با تجلیل از خدمات سرهنگ موسی‌پور، فرمانده سابق سپاه شهرستان ریگان، انتصاب سرهنگ حکیم‌نیا به‌عنوان فرمانده جدید سپاه شهرستان ریگان را تبریک گفت.

امام جمعه ریگان، با اشاره به مطالبات و گلایه‌های مردمی و تماس‌های شهروندان گنبکی با دفتر امام‌جمعه، نسبت به نحوه برخورد برخی از مسئولان و مدیران ادارات با مردم انتقاد کرد و خواستار توجه جدی‌تر مدیران به شیوه پاسخگویی و تکریم مراجعه‌کنندگان شد.

عباس‌زاده، با تأکید بر اینکه خدمت به مردم از مهم‌ترین وظایف مسئولان در نظام اسلامی است، اظهار داشت: مردم ولی‌نعمتان ما هستند و هرچه داریم از برکت این مردم است؛ بنابراین مسئولانی که مسئولیت خدمت‌رسانی به جامعه را بر عهده دارند، باید با حوصله و سعه‌صدر به مشکلات مردم گوش دهند و برای پیگیری و رفع مطالبات آنان وقت بگذارند.

وی افزود: برخورد مناسب، رعایت احترام و پاسخگویی شایسته به شهروندان، از الزامات مدیریت در نظام اسلامی است و هیچ مسئولی نباید خود را بی‌نیاز از مردم بداند.

امام‌جمعه ریگان با اشاره به اینکه مسئولیت‌ها ماندگار نیستند، خاطرنشان کرد: مسئولیت‌ها زودگذر هستند و آنچه از مدیران در ذهن مردم باقی می‌ماند، نحوه رفتار، میزان مسئولیت‌پذیری و خدماتی است که برای حل مشکلات جامعه انجام داده‌اند.

عباس‌زاده، ضمن قدردانی از مدیرانی که با رعایت ادب، احترام و تعامل مناسب با مردم برخورد می‌کنند، بر ضرورت توجه همه مسئولان به تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد.

وی خواستار آن شد که مدیران و کارکنان ادارات با برخوردی شایسته، پاسخگویی مناسب و پیگیری مطالبات شهروندان، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد مردم به مجموعه‌های خدمت‌رسان را فراهم کنند.