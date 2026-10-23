ضرورت انسجام و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بازدار در نماز جمعه اهل‌سنت گوده در مسجد محمد رسول‌الله (ص)، به تبیین آموزه‌های اخلاقی اسلام درباره تواضع و فروتنی و ضرورت حفظ انسجام ملی در برابر تهدیدهای خارجی پرداخت.

وی در خطبه اول، با تلاوت آیه ۱۸ سوره مبارکه لقمان، بر ضرورت دوری از تکبر و فخرفروشی تأکید کرد. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید:«و از روی تکبر، روی خود را از مردم برمگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو؛ بی‌گمان خداوند هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد.»

امام جمعه اهل‌سنت گوده با بیان اینکه تربیت اسلامی تنها به عبادت‌های فردی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نحوه سخن گفتن، شیوه راه رفتن و چگونگی برخورد با دیگران از ابعاد مهم اخلاق اسلامی است و هر مسلمان باید در رفتار و روابط اجتماعی خود، تواضع و احترام به دیگران را سرلوحه قرار دهد.

وی افزود: معیار ارزش انسان‌ها در اسلام، ثروت، شهرت، قدرت، قومیت و جایگاه اجتماعی نیست؛ بلکه ایمان، تقوا، اخلاق نیکو و عمل صالح، معیارهای حقیقی ارزشمندی انسان به شمار می‌روند. ازاین‌رو، تکبر و فخرفروشی از آفات اخلاقی جامعه است و آموزه‌های اسلامی، مسلمانان را به فروتنی، احترام و دوری از خودبرتربینی دعوت می‌کند.

تأکید بر انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی

حسن بازدار در خطبه دوم، با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و زیرساخت‌های کشور، اظهار کرد: این تهدیدها، چه در قالب جنگ روانی و چه در اشکال دیگر، نمی‌تواند انسجام و یکپارچگی ملت ایران را خدشه‌دار کند.

وی با تأکید بر اراده و استقامت ملت ایران و نیروهای مسلح در دفاع از کشور، خاطرنشان کرد: ملت ایران و مدافعان این سرزمین همواره در برابر تهدیدها ایستادگی کرده‌اند و اجازه نخواهند داد استقلال، تمامیت ارضی و منابع و ثروت‌های کشور مورد تعرض قرار گیرد.

امام جمعه اهل‌سنت گوده با اشاره به نقش ایمان و اراده در مقاومت ملت‌ها، ابراز امیدواری کرد که وعده الهی درباره پیروزی حق محقق شود و امت اسلامی با حفظ وحدت و همبستگی، در مسیر عزت و سربلندی گام بردارد.

وی در پایان، از خداوند متعال خواست کشور و میهن اسلامی را از دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان محفوظ بدارد و زمینه پیروزی، سربلندی و امنیت ملت ایران را فراهم سازد.