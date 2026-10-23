به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دیباج که در مصلای این شهر برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های اقتدار و صلابت، اظهار کرد: مردم ایران از حمایت و پشتیبانی نظام اسلامی خسته نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه مردم بصیر ایران با حضور در صحنه‌های مختلف، حمایت خود را از نظام اسلامی، ارزش‌های انقلابی و به‌ویژه رهبر انقلاب نشان می‌دهند، افزود: مردم ما هرگز در برابر فشارهای دشمنان تسلیم نخواهند شد.

امام جمعه دیباج با اشاره به تلاش دشمنان برای ملتهب نشان دادن فضای کشور، تصریح کرد: وارونه جلوه دادن حقایق، یکی از راهبردهای دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است.

قریب با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر جنگ رسانه‌ای دشمنان، گفت: دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، آرامش و انسجام کشور را برهم بزند؛ ازاین‌رو، حفظ هوشیاری و توجه به واقعیت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه مردم باید مراقب محتوای دروغین تولیدشده از سوی دشمنان در فضای رسانه‌ای باشند، ادامه داد: نباید تحت تأثیر فضاسازی‌ها و ادعاهای دشمنان قرار گرفت؛ چراکه هدف آنان تضعیف تاب‌آوری ملت ایران است، اما ملت ما با اراده‌ای استوار نشان خواهد داد که در برابر دشمنان تسلیم نمی‌شود.

امام جمعه دیباج با اشاره به تجربه‌های به‌دست‌آمده از دو جنگ گذشته، اظهار کرد: این تجربه‌ها دستاوردهای ارزشمندی برای کشور داشته است و فرماندهان نیز با حضور در میدان، از تجربه‌ای بی‌نظیر برخوردار شده‌اند.

قریب در پایان با تأکید بر ارتقای توان دفاعی و امنیتی کشور، خاطرنشان کرد: سامانه دفاعی و امنیتی ایران متمرکزتر، هوشمندتر و هماهنگ‌تر عمل می‌کند. جنگ آینده تهاجمی‌تر خواهد بود و ما نیز اعلام کرده‌ایم که پاسخ‌ها غیرقابل تصور خواهد بود.