امام جمعه کرمانشاه: از تغییر مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه راضی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به احتمال تغییر مدیرکل راه و شهرسازی استان، اظهار کرد: مجموعه مسکن ملی کرمانشاه با ابتکار و خلاقیت مهندسان استان به الگویی قابل تقدیر تبدیل شده و تغییر مدیری که در این مسیر عملکرد موفقی داشته، جای تأمل دارد.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از طرح مسکن ملی کرمانشاه با همراهی مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: در اجرای این پروژه تلاش شده است بسیاری از مشکلات رایج در ساخت‌وسازهای انبوه و بلوک‌های آپارتمانی برطرف شود و مجموعه‌ای با در نظر گرفتن ابعاد مختلف طراحی و اجرا شود.

امام جمعه کرمانشاه با قدردانی از مدیرکل راه و شهرسازی، همکاران، مهندسان و پیمانکاران این پروژه تصریح کرد: فعالیت‌های این مجموعه حتی در دوران جنگ نیز متوقف نشده و نظارت و حضور مستمر در روند اجرای کار ادامه داشته است.

آیت الله غفوری با بیان اینکه در انتصاب مدیران دخالت نمی‌کند، گفت: انتخاب مدیر از اختیارات مسئولان مربوطه است، اما هنگامی که مدیری عملکرد موفقی داشته و پروژه‌ای در سطح ملی به الگویی قابل توجه تبدیل شده است، تغییر او نیازمند بررسی و تأمل بیشتری است.

وی با انتقاد از دخالت برخی نمایندگان در عزل‌ونصب‌ها خاطرنشان کرد: هزینه چنین تصمیم‌هایی در نهایت متوجه جامعه و مردم خواهد شد و نباید منافع شخصی و خانوادگی بر مصالح و منافع استان اولویت پیدا کند. وی همچنین اعلام کرد که از تغییر احتمالی مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه رضایت ندارد و خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و بر ضرورت برگزاری مجالس عزاداری در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و منازل تأکید کرد.

وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا (س) و یادبود آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه در مدرسه علمیه حضرت امام (ره) واقع در بلوار طاق‌بستان کرمانشاه خبر داد و از مؤمنان و مسئولان برای حضور در این مراسم دعوت کرد.

آیت الله غفوری با اشاره به هفته بیمه سلامت، خدمات این مجموعه در پوشش اقشار مختلف جامعه را از اقدامات مهم در حوزه سلامت دانست و اظهار کرد: افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در دهک‌های اول تا پنجم درآمدی به‌صورت رایگان بیمه می‌شوند و دهک‌های بالاتر نیز متناسب با شرایط خود حق بیمه پرداخت می‌کنند.

وی افزود: بیش از سه هزار و ۴۵۰ زوج نابارور در استان کرمانشاه از حمایت‌های بیمه سلامت برخوردار شده‌اند و حدود ۸۲ هزار نفر از مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیز تحت پوشش این حمایت‌ها قرار دارند. همچنین روستاییان و عشایر از بیمه رایگان سلامت بهره‌مند هستند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به هزینه‌های بالای درمان، حمایت بیمه‌ای از بیماران خاص و صعب‌العلاج را اقدامی مهم در کاهش مشکلات آنان دانست و ابراز امیدواری کرد که با پشتیبانی مسئولان، روند تسویه مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت که ممکن است در شرایط جنگی با تأخیر مواجه شده باشد، به وضعیت مطلوب بازگردد.

آیت الله غفوری در ادامه با قدردانی از ورزشکاران ایرانی در رشته‌های مختلف، به‌ویژه کشتی آزاد و فرنگی و ورزشکاران پارالمپیکی، اظهار کرد: موفقیت‌های ورزشی و کسب مدال‌ها موجب تقویت روحیه، نشاط و امید در جامعه شده است.

وی با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب به ورزشکاران، تأکید کرد: حضور ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در خاک کشورهای رقیب، از نگاه او پیامی فراتر از موفقیت ورزشی دارد و نشان‌دهنده توانمندی و ایستادگی ملت ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با طرح دیدگاهش درباره تحولات جنگ، گفت: مسئولان کشور نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای و اقدامات تبلیغاتی دشمن قرار گیرند. وی موضع اعلام‌شده مسئولان درباره مذاکره و تنگه هرمز را به تحقق خواسته‌های ایران مرتبط دانست و بر ضرورت حفظ آمادگی و ایستادگی تأکید کرد.

آیت الله غفوری همچنین وحدت و انسجام ملی را از عوامل مهم مقابله با فشارهای دشمن برشمرد و با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از اقداماتی که اتحاد جامعه را خدشه‌دار می‌کند، اظهار کرد: همه افراد باید مراقب باشند که دیدگاه‌ها و رفتارهای شخصی به تضعیف همبستگی اجتماعی منجر نشود.

وی در بخش نخست خطبه‌ها نیز با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه اعتقادی آن حضرت پرداخت و با استناد به آیه تطهیر، آیه مودت، آیه مباهله و سوره کوثر، بر جایگاه ویژه حضرت زهرا (س) در معارف اسلامی و ضرورت الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.