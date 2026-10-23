 امام جمعه موقت بیرجند: دشمن باید آرزوی تسلیم ایران را به گور ببرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی رحیم‌آبادی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند که در مصلی المهدی (عج) برگزار شد، با اشاره به سابقه بدعهدی قدرت‌های استکباری اظهار کرد: تاریخ نشان می‌دهد که استکبار بارها میز مذاکره را برهم زده و آغازگر جنگ بوده است؛ از این رو، برخی جریان‌هایی که از صلح سخن می‌گویند، در عمل به دنبال تسلیم هستند، در حالی که دشمن باید آرزوی تسلیم شدن ملت ایران را به گور ببرد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی و بصیرت در برابر توطئه‌های دشمنان افزود: ملت ایران با برخورداری از رهبری مقتدر و پشتوانه مردمی، در عرصه‌های مختلف توانسته است نقشه‌های نظام سلطه را خنثی کند و در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی نشان دهد.

امام جمعه موقت بیرجند، انقلاب اسلامی را جریانی اثرگذار در گسترش عدالت و مقابله با سلطه‌گری دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر باورهای دینی و اعتقاد به حاکمیت الهی، در جایگاه پیشتاز جریان مقاومت قرار گرفته و قدرت‌های استکباری را به چالش کشیده است.

اقتدار دفاعی کشور نتیجه هدایت رهبری و آمادگی نیروهای مسلح است

رحیم‌آبادی با اشاره به توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: به برکت هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و هوشمندی نیروهای مسلح، امروز جمهوری اسلامی از موقعیت قدرتمندی برخوردار است و دشمنان به آمادگی فرزندان این سرزمین آگاهی دارند.

وی در ادامه، عقب‌نشینی دشمنان از تنگه هرمز را نشانه‌ای از این اقتدار عنوان کرد.

مسئولان برای مهار گرانی‌ها تلاش بیشتری کنند

خطیب جمعه بیرجند با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان علیه کشور تأکید کرد: ملت ایران بارها نشان داده است که انقلاب خود را فدای اقتصاد نکرده، اما این موضوع مسئولیت مدیران را در قبال معیشت مردم کاهش نمی‌دهد.

وی افزود: مسئولان باید با تمام توان برای کاهش فشارهای اقتصادی، رفع گرانی‌ها و اصلاح ضعف‌های مدیریتی اقدام کنند و اجازه ندهند مشکلات معیشتی، زندگی مردم را بیش از این تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه موقت بیرجند، مسائل فرهنگی را از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه دانست و گفت: ناهنجاری‌های فرهنگی را باید در چارچوب برنامه‌ریزی دشمنان برای تضعیف بنیان‌های اخلاقی جامعه مورد توجه قرار داد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزش‌های اجتماعی و دینی اظهار کرد: مسئولان، دستگاه قضایی و نهادهای مرتبط باید در اجرای قوانین و پاسداری از حریم ارزش‌ها مسئولانه عمل کنند و در این زمینه کوتاهی نداشته باشند.

رحیم‌آبادی همچنین با اشاره به اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن به‌صورت سامانه‌ای در سال جاری، از شهروندان خواست با دستگاه‌های مسئول همکاری کنند تا اطلاعات مورد نیاز پایگاه‌های آماری کشور با دقت تکمیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، فروپاشی حاکمیت الهی و انحراف از مسیری را که آن حضرت برای هدایت جامعه ترسیم کرده بود، از بزرگ‌ترین مصیبت‌های جهان اسلام دانست.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: شهادت مظلومانه صدیقه کبری (س) و آسیب‌هایی که به آن بانوی بزرگوار وارد شد، مصیبتی سنگین است، اما ریشه اصلی این حوادث را باید در انحراف از مسیر حاکمیت الهی و تضعیف نظامی جست‌وجو کرد که پیامبر اسلام (ص) برای سعادت بشریت بنا نهاده بود.

رحیم‌آبادی با اشاره به تحولات تاریخی پس از رحلت پیامبر (ص) افزود: از نگاه تاریخی، جریان‌هایی با طراحی‌های بلندمدت درصدد دور کردن امت اسلامی از مسیر هدایت بودند و بی‌توجهی به سفارش‌های پیامبر اکرم (ص) درباره اهل‌بیت (ع) و امیرالمؤمنین علی (ع)، خسارت‌های بزرگی برای جامعه اسلامی به همراه داشت.

انتظار واقعی با تلاش برای تحقق عدالت همراه است

وی با تأکید بر ضرورت شناخت عمیق‌تر آموزه‌های مهدوی بیان کرد: منتظر واقعی امام عصر (عج) تنها به دعا برای ظهور بسنده نمی‌کند، بلکه باید در مسیر یاری حق، تقویت زمینه‌های عدالت و تحقق حاکمیت جهانی عدالت گام بردارد.

خطیب جمعه بیرجند خاطرنشان کرد: وظیفه منتظران در برابر حوادث تاریخی صدر اسلام، صرفاً سوگواری نیست، بلکه باید با شناخت دقیق امام عصر (عج)، آسیب‌شناسی تاریخ و افزایش بصیرت، در مسیر تحقق عدالت جهانی حرکت کنند و از آموزه‌های نهضت فاطمی و مهدوی برای هدایت جامعه بهره بگیرند.