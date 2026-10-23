به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خلیل آباد با تأکید بر اینکه فشار اقتصادی مردم را در فشار گذاشته است، از دولت، مجلس و قوه قضاییه خواست برای حل مشکلات معیشتی تدبیر کنند.

امام جمعه خلیل آباد گفت: ملت همیشه در صحنه ایران مستحق رفاه و آسایش هستند.

وی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب در تقدیر از ورزشکاران قهرمان، خاطرنشان کرد: این اقدام قهرمانان عزیز در زمین دشمن، پرچم ایران را بالا برد و شکوه و عظمت کشور را به نمایش گذاش و این حرکت عظیم، هویت ملی ما را به تصویر کشید و رهبر معظم انقلاب با پیام مدبرانه خود، انگیزه فراوانی به جوانان و ورزشکاران بخشیدند تا اقتدار ایران بار دیگر به رخ جهانیان کشیده شود.

دستجردی با اشاره به جریان‌شناسی و جنگ ترکیبی دشمن، تأکید کرد: ریل‌گذاری ما حرکت در مسیر تحقق اهداف اسلامی است و از هیچ‌چیز هراسی نداریم؛ لذا نباید گول حرف‌های پوچ خناسان را خورد، ما از شهادت نمی‌ترسیم و شهدایی چون حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای عزیز پس از شهادت زنده‌تر و الهام‌بخش‌تر هستند.

امام جمعه خلیل آباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با هشدار به دولتمردان، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تصریح کرد: مشکلات اقتصادی به جد روی مردم فشار آورده و مردم را اذیت می‌کند لذا دولت باید معیشت مردم را حل کند؛ درست نیست ملتی که همیشه در همه صحنه‌ها حضور دارد، این‌گونه زیر بار فشارهای اقتصادی باشد.

وی تاب‌آوری را اولویت امروز ملت ایران در برابر دشمن دانست و با اشاره به مسئله مذاکرات یادآور شد: شروط تبیین‌شده توسط رهبری باید پذیرفته شود و سپس برای مذاکره حرکت کرد؛ با تمام قدرت دربرابر دشمنان ایستاده‌ایم.

دستجردی همچنین با اشاره به برخی زمزمه‌ها درباره گرانی حامل‌های انرژی افزود: مسائل اقتصادی با گران کردن بنزین و افزایش گرانی‌ها حل نمی‌شود؛ بلکه باید حمل‌ونقل عمومی و رفاهیات مردم سامان یابد.