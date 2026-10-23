به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اسلام‌آبادغرب، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، سیره حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی برای بصیرت، اخلاص و ایستادگی دانست و بر ضرورت توجه به این ویژگی‌ها در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بصیرت به معنای شناخت درست جبهه حق و اقدام به‌موقع در مسیر رضای الهی است، اظهار کرد: اخلاص از مهم‌ترین معیارهای ارزشمندی اعمال انسان به شمار می‌رود و رفتارهای عبادی و اجتماعی زمانی مورد پذیرش قرار می‌گیرند که برای خداوند و با نیت خالص انجام شوند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با استناد به آموزه‌های خطبه حضرت زهرا (س)، توحید حقیقی را فراتر از اقرار زبانی به یگانگی خداوند توصیف کرد و افزود: اعتقاد به وحدانیت خدا باید در رفتار انسان نیز نمود داشته باشد و موجب شود که فرد در عمل، رضایت الهی را بر سایر انگیزه‌ها مقدم بداند.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به روایاتی از امام صادق (ع)، دو شرط خیر بودن عمل و انجام آن در زمان و جایگاه مناسب را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: هر کار نیکی لزوماً به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و زمان‌شناسی، تشخیص موقعیت و برخورداری از نیت درست، در ارزش و پذیرش اعمال نقش اساسی دارد.

وی با بیان اینکه انسان مؤمن همواره در معرض وسوسه‌های شیطانی قرار دارد، از نمازگزاران خواست در انجام عبادات و فعالیت‌های اجتماعی، مراقب نیت و رفتار خود باشند و گفت: صرف انجام یک عمل عبادی کافی نیست، بلکه باید از آسیب‌هایی که می‌تواند ارزش آن را از بین ببرد نیز جلوگیری کرد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در ادامه، کنترل زبان و پرهیز از سخنان بیهوده، غیبت و موضع‌گیری‌های اختلاف‌برانگیز را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: در شرایطی که به همبستگی و انسجام ملی نیاز است، نباید با گفتار و رفتار خود زمینه دوقطبی‌سازی و ایجاد شکاف میان مردم را فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام زارعی همچنین با اشاره به ضرورت حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از کشور، بر حفظ وحدت در برابر دشمنان تأکید کرد و از نمازگزاران خواست مراقب باشند که اختلاف‌افکنی‌های سیاسی به انسجام جامعه آسیب وارد نکند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها، موفقیت تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و پیام تبریک رهبر انقلاب به مناسبت افتخارآفرینی کشتی‌گیران را مورد اشاره قرار داد و این دستاوردها را عاملی برای تقویت غرور ملی و افزایش نشاط اجتماعی دانست.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با بیان اینکه موفقیت در عرصه ورزش حاصل تمرین مستمر، اصلاح خطاها و تلاش دوباره پس از شکست است، اظهار کرد: ورزشکاران ایرانی با وجود فشارها و دشواری‌های موجود، توانایی‌های خود را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشته‌اند و برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند.

حجت‌الاسلام زارعی در ادامه خطبه‌ها به تحولات منطقه و احتمال تشدید تقابل نظامی با ایران پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد. وی با طرح این ادعا که اهداف طرف‌های مقابل در مواجهه با ایران یکسان نیست، گفت: به اعتقاد وی، آمریکا در پی دستیابی به دستاوردی سیاسی در موضوع هسته‌ای و تنگه هرمز است، در حالی که رژیم صهیونیستی تضعیف توان موشکی و ایجاد آشوب داخلی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های پیشین، بر آمادگی ایران و نیروهای نظامی کشور تأکید کرد و افزود: از نگاه وی، ایران از رویارویی‌های گذشته درس گرفته و در صورت تداوم تهدیدها، برای دفاع از کشور و ایجاد بازدارندگی اقدام خواهد کرد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب همچنین با اشاره به نقش حمایت مردمی در تقویت توان کشور، بر حفظ آمادگی و انسجام داخلی تأکید کرد و خواستار پرهیز از اختلافات و حاشیه‌هایی شد که می‌تواند تمرکز جامعه را از مسائل اصلی منحرف کند.

حجت‌الاسلام زارعی در بخش پایانی سخنان خود به مسائل اقتصادی و عمرانی شهرستان پرداخت و از اختصاص درآمد مالیاتی کارخانه قند به اسلام‌آبادغرب خبر داد. وی گفت: در دیداری با مسئولان مجتمع اقتصادی پانیز وزارت دفاع، موضوع پرداخت مالیات این واحد صنعتی و اختصاص منابع حاصل از آن به شهرستان مطرح شده است.

وی با اشاره به اعلام واریز اولیه مبلغ ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از این محل، اظهار کرد: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، ۷۰ درصد این منابع به شهرداری، ۲۶ درصد به دهیاری‌ها و چهار درصد به اداره امور مالیاتی اختصاص می‌یابد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب ضمن قدردانی از مجموعه اقتصادی پانیز وزارت دفاع، از شهردار خواست گزارشی شفاف از نحوه هزینه‌کرد این اعتبار به مردم ارائه کند و افزود: انتظار می‌رود این منابع در مسیر محرومیت‌زدایی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و رسیدگی به مشکلات مردم شهرستان هزینه شود.

حجت‌الاسلام زارعی با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی واحدهای تولیدی مستقر در اطراف اسلام‌آبادغرب، تصریح کرد: کارخانه‌ها و مراکز صنعتی که از امکاناتی مانند آب، برق و گاز شهرستان استفاده می‌کنند، باید سهم خود را در بهبود شرایط منطقه و حمایت از مردم ایفا کنند.

وی با اشاره به فعالیت برخی واحدهای تولیدی در حوزه امور خیریه و کاهش آسیب‌های اجتماعی، از اقدامات این مجموعه‌ها قدردانی کرد و در عین حال خواستار توجه جدی‌تر سایر واحدها به مسئولیت‌های اجتماعی خود شد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب همچنین از نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی خواست از ظرفیت‌های نظارتی و قانونی خود برای پیگیری عملکرد واحدهای تولیدی و مطالبه ایفای مسئولیت اجتماعی آن‌ها استفاده کند.

حجت‌الاسلام زارعی با تأکید بر ضرورت ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل‌های احتمالی، گفت: پیگیری این مسائل باید بدون ملاحظه و اغماض انجام شود تا هیچ واحدی خود را از پاسخ‌گویی و نظارت مستثنا نداند.

وی در ادامه، تعطیلی پتروشیمی اسلام‌آبادغرب و بیکاری حدود ۷۰۰ نفر را از مسائل مهم شهرستان برشمرد و خواستار پیگیری جدی دلایل توقف فعالیت این مجموعه شد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای این صنعت و صنایع پایین‌دستی آن، خاطرنشان کرد: ازسرگیری فعالیت پتروشیمی می‌تواند زمینه تحول اقتصادی شهرستان را فراهم کند؛ از این رو مسئولان باید به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای، پیگیری مشکلات اساسی و زمینه‌سازی برای پیشرفت منطقه را در اولویت قرار دهند.