امام جمعه بوشهر: مسئولان در برابر تهاجم فرهنگی مسئولیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر، با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ولایت‌مداری را از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن حضرت دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا (س) با سخنان و رفتار خود پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، در مسیر هدایت جامعه و ایجاد وحدت حول محور ولایت گام برداشتند و جان مبارک خود را نیز در این راه فدا کردند.

وی با اشاره به ضرورت تبیین فرهنگ سیاسی فاطمی افزود: نهادهای فرهنگی، سیاسی، هیئت‌های مذهبی و مساجد باید با برگزاری برنامه‌های تبیینی، جامعه را با سیره حضرت زهرا (س) و اهمیت ولایت‌مداری آشنا کنند.

امام جمعه بوشهر همچنین با تأکید بر جایگاه بانوان در فرهنگ اسلامی، تکریم شخصیت زن، حفظ کرامت خانواده و ترویج زیست عفیفانه را از آموزه‌های مهم مکتب فاطمی برشمرد و تصریح کرد: مسئولان باید با توجه به شیوه‌های تهاجم فرهنگی، برای تقویت عفاف و حجاب و نهادینه‌کردن فرهنگ احترام به بانوان برنامه‌ریزی کنند.

صفایی‌بوشهری امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه‌ای عمومی دانست و گفت: خانواده‌ها، آموزش‌وپرورش، مراکز آموزش عالی و دستگاه‌های اجرایی باید در تربیت نوجوانان و جوانان و فراهم‌کردن زمینه حفظ عفاف و کرامت زن نقش‌آفرینی کنند. مسامحه در این زمینه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد و مسئولان باید به وظایف شرعی، ملی و انقلابی خود عمل کنند.

وحدت ملی، همکاری در سرشماری و هوشیاری در برابر تحولات منطقه

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت را از مؤلفه‌های اصلی قدرت جامعه دانست و با اشاره به آموزه قرآنی «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» اظهار کرد: وحدت زمانی می‌تواند به انسجام پایدار منجر شود که محور مشخصی داشته باشد و در منظومه فکری اسلام، امامت و ولایت جایگاه محوری دارد.

وی با بیان اینکه تفرقه زمینه تضعیف جامعه و سوءاستفاده دشمن را فراهم می‌کند، افزود: مسئولان، سران قوا، شخصیت‌ها، احزاب و مردم باید از اقداماتی که موجب اختلاف و تقابل داخلی می‌شود، پرهیز کنند. اختلافات نباید به تضعیف انسجام ملی و کاهش توان جامعه برای مواجهه با تهدیدها منجر شود.

امام جمعه بوشهر همچنین با اشاره به آغاز سرشماری ملی در حوزه‌های زیربنایی، اجتماعی و اقتصادی، بر ضرورت مشارکت مردم تأکید کرد و گفت: آمار دقیق جمعیت، مسکن، اشتغال و دیگر شاخص‌ها، مبنای برنامه‌ریزی صحیح کشور است؛ ازاین‌رو مردم استان بوشهر باید با مأموران و دست‌اندرکاران سرشماری همکاری کنند.

صفایی‌بوشهری با اشاره به نقش حضور مردم در اقتدار کشور، حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنه را ضروری خواند و افزود: مردم در کنار نیروهای مسلح، از مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و پیامدهای اقتصادی درگیری‌های منطقه‌ای، مدعی شد که این کشور در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام مانده است.

وی افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۱۲ دلار در هر بشکه را از پیامدهای شرایط موجود دانست و بر ضرورت مدیریت هماهنگ شرایط و اتخاذ تصمیم‌های هوشمندانه تأکید کرد.

خطیب نماز جمعه بوشهر همچنین درباره مواضع و اقدامات احتمالی آمریکا در ارتباط با بازار انرژی و تنگه هرمز هشدار داد و خواستار هوشیاری مسئولان در مواجهه با تحولات سیاسی و رسانه‌ای شد.

وی با تأکید بر حمایت از نیروهای مسلح، از ارتش، سپاه، بسیج و حضور مردم در صحنه قدردانی کرد و آنان را از عوامل تقویت امید و اقتدار ملی دانست.