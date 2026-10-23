به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه گناوه، با تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به محضر امام عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب و مردم ولایتمدارایران اسلامی و شهرستان اظهار کرد: حضرت زهرا(س) با وجود عمر کوتاه، شخصیتی جامع و الگویی برای تمام ابعاد زندگی انسان بود و می‌توان از سیره عبادی، اخلاقی و اجتماعی ایشان در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی بهره گرفت.

وی با بیان اینکه هر انسانی برای دستیابی به موفقیت در عرصه‌های مختلف زندگی به الگو و اسوه نیاز دارد، افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) نه‌تنها برای جامعه اسلامی، بلکه در معارف اهل‌بیت(ع) جایگاهی ویژه دارد و شناخت ابعاد شخصیتی ایشان نیازمند تأمل در روایات و آموزه‌های دینی است.

امام جمعه گناوه با اشاره به روایتی از امام عصر(عج) درباره حضرت زهرا(س) به‌عنوان الگوی نیکو، تصریح کرد: امام زمان (عج) فرمود حضرت زهرا(س) ، دختر پیغمبر(ص)، برای من اسوه و الگو است.

امام جمعه گناوه افزود: امام شهید امت نیز که خود از نسل کوثر بود تعبیری در رابطه با مادرشان صدیقه اطهر دارند و می فرمودند که حضرت زهرا (س) معمای ناشناخته ذهن و معارف بشری است.

وی بیان کرد: برای بهره‌مندی از این الگو باید آموزه‌های آن حضرت را از سطح بیان و شعار فراتر ببریم و در رفتار فردی، روابط خانوادگی و مناسبات اجتماعی به کار ببندیم.

حضرت زهرا(س)؛ الگویی برای آرامش و هدایت جامعه

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به روایات مربوط به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) و تشبیه ایشان به شب قدر در روایتی از امام صادق (ع) گفت: شخصیت حضرت زهرا(س) دارای ابعاد گسترده‌ای است و نمی‌توان عظمت معنوی و جایگاه ایشان را به‌سادگی درک کرد.

وی با بیان اینکه در آموزه‌های دینی، شب مظهر آرامش و فرصتی برای تقرب به خداوند است، افزود: جامعه برای دستیابی به آرامش و رهایی از آسیب‌ها باید به سرچشمه‌های معنوی و الگوهای الهی توجه داشته باشد.

وی گفت: به تعبیر فرمایش امام حسن عسکری (ع) فرمود ما حجت بر مردم هستیم و مادر ما حضرت زهرا (س) حجت بر ما اهل بیت ائمه است اگر حجت نباشد زمین همه چیز را می بلعد.

وی ادامه داد: آرامش و عدم اضطراب در شب باعث می شود همه موجودات آرامش بگیرند ،شب در همه ادیان الهی زمان تقرب است و یکی از زمان هایی که اولیا خدا به خدا نزدیک می شوند در شب است و حضرت فاطمه (س) وسیله برای تقرب است لذا حضرت زهرا (س) به شب قدر تشبیه شده و فاطمه زهرا برای اولیای الهی در حکم شب قدر است اما مردم قدر این شب قدر را ندانستند.

امام جمعه گناوه با اشاره به اشعار علامه سید محمدحسین کمپانی اصفهانی درباره حضرت زهرا(س)، بر ضرورت تمسک به سیره آن حضرت تأکید کرد و گفت: پیوند با مکتب فاطمی می‌تواند زمینه‌ساز رشد معنوی و اصلاح رفتار انسان‌ها باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله بی‌حجابی و طلاق، گفت: بسیاری از این آسیب های اجتماعی به دلیل فاصله گرفتن از آموزه‌های دینی معارف اهل بیت و حضرت زهرا (س) است که باید مورد توجه جامعه قرار گیرد.

وی با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا(س) درباره رابطه خود با امیرالمؤمنین علی(ع)، سه محور صداقت، امانت‌داری و اطاعت‌پذیری را از ویژگی‌های برجسته زندگی آن حضرت برشمرد و اظهار کرد: تقویت این ارزش‌ها در جامعه ضروری است و عمل به آموزه‌های مکتب فاطمی می‌تواند به تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی کمک کند.

سالگرد شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالگرد شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، فرزند امام خمینی(ره)، اظهار کرد: این عالم مجاهد در سال ۱۳۵۶ در نجف اشرف به‌صورت مشکوکی به شهادت رسید و پیکر ایشان پس از تشییع و اقامه نماز، در جوار حرم امیرالمؤمنین علی(ع) به خاک سپرده شد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و معنوی سید مصطفی خمینی و تعبیر امام خمینی(ره) درباره فرزندش، بر ضرورت پاسداشت یاد و جایگاه این شخصیت اسلامی و انقلابی تأکید کرد.

وی گفت: امام خمینی (ره) درباره ایشان فرمود: شهادت سید مصطفی از الطاف خفیه الهی بوده است و امام شهید امت هم در رابطه با این عالم مجاهد فرمود: سید مصطفی یکی از شخصیت های بالقوه و بالفعل اسلام بود.

حجت الاسلام رکنی حسینی افزود: بزرگداشت چنین شخصیت‌هایی، پاسداشت ارزش‌های اسلامی و انقلابی است.

ضرورت همکاری مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن

امام جمعه گناوه با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن از اول آبان‌ماه گفت: اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکونی، نقش مهمی در برنامه‌ریزی مسئولان و شناسایی نیازها و کمبودهای کشور و رفع مشکلات دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه‌های مختلف به آمار صحیح و قابل اتکا نیاز دارد و از مردم انتظار می‌رود با مشارکت و همکاری در فرایند سرشماری، زمینه تصمیم‌گیری بهتر و رفع مشکلات را فراهم کنند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به اینکه این فرایند به‌صورت مجازی و حضوری انجام می‌شود، از شهروندان خواست در زمان اعلام‌شده برای تکمیل اطلاعات همکاری لازم را داشته باشند.

تقدیر از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی ایران

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های برگزارشده در آمریکا اظهار کرد:جوانان ایران اسلامی با همه مشکلات،تهدیدها و تحریم ها در این میادین به خوبی درخشیدند و موفقیت ورزشکاران ایرانی و به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی، مایه افتخار مردم است.

امام جمعه گناوه با اشاره به پیام رهبر شهید انقلاب در تقدیر از تلاش ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران تیم‌های ملی افزود: رهبر حکیم انقلاب به مناسبت پیروزی غرورآفرین جوانان زیر بیست و سه سال کشور ، از همه دست اندرکاران و مربیان و جوانان تشکر کرد.

وی حضور جوانان در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی را نشانه‌ای از ظرفیت‌های کشور دانست و بر ضرورت حمایت از استعدادهای جوان تأکید کرد و افزود: درخشش جوانان ایرانی نشان می‌دهد که باید به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نسل جوان بیش از گذشته توجه کرد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز با گذشت هشت ماه از جنگ تحمیلی علیه این ملت ، این جوانان ، سرداران و سربازان ایران اسلامی هستند که در مقابل دشمنان و بدخواهان و رژیم کودک کش اسرائیل و آمریکای جنایتکار ایستاده اند.

وی گفت: همین حضور جوانان باعث شده است که امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم اراده ملت ایران شوند و در یک باتلاق تحقیر و شکست سیاسی و رسانه ای فرو رفته اند ،امروز وضعیت ترامپ و نتانیاهو در داخل آمریکا و اسرائیل خراب شده است و در انتخابات پیش روی اسرائیل و آمریکا اگر وضعیت موجود به همین منوال پیش رود قطعا از صحنه سیاسی حذف خواهند شد .

وی بیان کرد: امروز جمهوری اسلامی با اقتدار و با عدم تسلیم در مقابل دشمن قد علم کرده است و استوار ایستاده است .

تأکید امام جمعه گناوه بر حفظ انسجام و ایستادگی در برابر تهدیدها

حجت لاسلام رکنی حسینی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تنش‌های مرتبط با ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر تهدیدهای خارجی تاکید کرد.

وی با اشاره به فشارها و تهدیدهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران ، گفت: حضور و پایداری مردم و تلاش نیروهای مسلح از عوامل مهم در مقابله با تهدیدهاست و کشور باید با حفظ آمادگی و انسجام، تحولات منطقه را دنبال کند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه دشمنان ممکن است برای جبران ناکامی‌های خود به اقداماتی علیه شخصیت‌ها یا زیرساخت‌های کشور روی بیاورند، بر ضرورت هوشیاری در برابر این تهدیدها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره بازنگری در دکترین هسته‌ای و احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، گفت: این موضوعات در چارچوب گزینه‌های مورد بحث جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات و تهدیدهای خارجی است.

حجت الاسلام رکنی حسینی حضور مردم در صحنه و حفظ همبستگی ملی را از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار دانست و بر ضرورت توجه به توانمندی‌های داخلی تأکید کرد و گفت: ایران اسلامی به یاری خداوند با همین تاب آوری و حضور مردم در میادین ،دشمن را وادار به تسلیم خواهد کرد.

امام جمعه گناوه در بخش پایانی خطبه‌ها با دعوت از مردم برای حضور در مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت گسترش برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در سطح شهر تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری مجالس عزاداری در سطح شهرستان اظهار کرد: شایسته است فضای شهر در ایام فاطمیه متناسب با این مناسبت باشد و همه اقشار مردم، بازاریان و مسئولان در برپایی مراسم و زنده نگه داشتن یاد و سیره حضرت زهرا(س) مشارکت کنند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تأکیدات امام شهید انقلاب درباره ضرورت برگزاری باشکوه مراسم فاطمیه که فرمودند«ما باید فاطمیه را عاشورایی کنیم »، افزود: آشنایی نسل جوان و کودکان با زندگی و شخصیت حضرت زهرا(س) باید مورد توجه خانواده‌ها و برگزارکنندگان برنامه‌های مذهبی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم تشییع نمادین پیکر حضرت زهرا(س) در روستای فخری آوری، از مردم خواست در برنامه‌های عزاداری این ایام در سطح شهرستان حضور یابند و با بهره‌گیری از آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، زمینه تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی را در جامعه فراهم کنند.

