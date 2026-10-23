به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت برخورداری از بصیرت، اخلاص و حضور به‌موقع در میدان مسئولیت تأکید کرد و گفت: ممکن است انسان سال‌ها تلاش کند، اما اگر محاسباتش اشتباه باشد، حاصل کوشش‌هایش از بین برود؛ ازاین‌رو، بصیرت فاطمی، اخلاص و حضور در میدان، زمینه ماندگاری اقدامات را فراهم می‌کند.

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، از ویژگی‌های برجسته حضرت فاطمه زهرا(س) به کیفیت و کمیت عبادت ایشان اشاره کرد و با نقل روایاتی درباره جایگاه عبادت حضرت، گفت: پیامبر اکرم(ص) در توصیف عبادت حضرت زهرا(س) از نورانیت ایشان هنگام ایستادن در محراب یاد کرده‌اند؛ نوری که برای فرشتگان آسمان می‌درخشید، همان‌گونه که ستارگان برای اهل زمین می‌درخشند.

غفوری با بیان اینکه حضرت زهرا(س) در نماز از خشیت الهی نفس‌نفس می‌زدند، افزود: با وجود عمر کوتاه حضرت، هر فرصتی برای عبادت پروردگار مغتنم شمرده می‌شد. حسن بصری نیز که از زاهدان شناخته‌شده صدر اسلام معرفی شده، حضرت فاطمه(س) را عابدترین فرد امت دانسته است.

وی با تأکید بر اینکه درس منطق فاطمی، پرهیز از سنجش حوادث دشوار صرفاً با محاسبات ظاهری و هزینه‌های مادی است، اظهار کرد: چه‌بسا در دل سختی‌ها ظرفیت‌هایی نهفته باشد که در شرایط عادی مجال ظهور و شکوفایی پیدا نکنند.

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به سخن حضرت زهرا(س) درباره اینکه جهاد مایه عزت اسلام است، گفت: این نگاه، افقی فراتر از میدان نبرد پیش روی انسان قرار می‌دهد؛ به این معنا که در دوران جهاد، وظیفه تنها تحمل سختی‌ها و عبور از بحران‌ها نیست، بلکه باید ظرفیت‌های پنهان شرایط را شناخت، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و دشواری‌ها را به میدان رشد و مقاومت تبدیل ساخت.

غفوری ضمن تسلیت ایام فاطمیه، از اجتماعات مردمی و برنامه‌ریزی برای برگزاری پنج شب مراسم عزاداری در فاطمیه اول قدردانی کرد و از نمازگزاران خواست در این مراسم حضور یابند.

کاپیتولاسیون نماد ذلت تحمیل‌شده بر ملت ایران بود

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به سالروز اعتراض و افشاگری امام خمینی(ره) علیه پذیرش قانون کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳، این قانون را نمادی از سلب استقلال و کرامت ملت ایران در دوران پهلوی دانست.

وی با تشریح پیامدهای این قانون گفت: بر اساس آن، اگر یک نظامی آمریکایی به یک افسر ایرانی توهین می‌کرد، دادگاه‌های ایران حق تعقیب او را نداشتند و در صورت تعدی مأموران آمریکایی به زنان یا مردان ایرانی نیز پلیس و دادگاه کشور امکان مداخله نداشتند. به گفته وی، امام خمینی(ره) در اعتراض به این وضعیت فریاد زد و همین موضع‌گیری به تبعید ایشان در ۱۳ آبان انجامید.

غفوری سه درس این رویداد تاریخی برای امروز را برشمرد و نخستین درس را ارزش استقلال دانست و گفت: نسل جوان باید بداند استقلال کشور با چه هزینه‌هایی به دست آمده است؛ زیرا کسی که ارزش داشته خود را نداند، ممکن است به‌آسانی آن را از دست بدهد.

وی حافظه تاریخی را سپر جامعه در برابر فریب دشمن توصیف کرد و افزود: اگر نسل جوان از رویدادهایی مانند کاپیتولاسیون و قرارداد ترکمانچای شناخت کافی داشته باشد، در برابر فریبکاری دشمن هوشیارتر خواهد بود.

امام‌جمعه تاکستان با تأکید بر نقش تبیین در حفظ استقلال کشور اظهار کرد: اگر تبیین امام خمینی(ره) صورت نمی‌گرفت، ممکن بود استقلال کشور نیز حفظ نشود. به گفته وی، مخالفت با سلطه خارجی باید با تولید علم، تقویت اقتصاد، عدالت اجتماعی و افزایش توان داخلی همراه باشد.

غفوری با اشاره به سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: تعامل با جهان باید به‌گونه‌ای باشد که هم منافع ملی تأمین شود و هم اختیار تصمیم‌گیری، عدالت و کرامت مردم حفظ شود.

وی قیام تبیینی امام خمینی(ره) علیه کاپیتولاسیون را الگویی ماندگار از پیوند آگاهی، بصیرت، تعهد، مسئولیت‌پذیری، شجاعت و فداکاری در دفاع از استقلال و کرامت ملی دانست و گفت: میراث تبیینی امام راحل و رهبر شهید، به‌ویژه برای نسل جوان، همچنان اهمیت دارد و باید به راهبردهای عملی برای امروز و آینده ایران تبدیل شود.

جنگ شناختی دشمن با هدف تضعیف حضور مردم دنبال می‌شود

امام‌جمعه تاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای خارجی، گفت: دشمن در کنار جبهه نظامی، جبهه‌ای شناختی و روانی نیز آماده کرده است تا از طریق شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی بسترهای داخلی، روایت و محتوای موردنظر خود را در نخستین لحظات جنگ در اختیار مخاطبان قرار دهد.

وی هدف این جبهه را تضعیف مهم‌ترین سرمایه کشور، یعنی حضور مردم و ایستادگی ملی، عنوان کرد و افزود: حضور مردم در اجتماعات شبانه اقدام کوچکی نیست، بلکه به گفته وی، این حضور محاسبات دشمن را با مشکل مواجه می‌کند و اجازه نمی‌دهد مسیر برای پیشبرد اهدافش هموار شود.

غفوری با بیان اینکه دشمن می‌کوشد در ساعت‌های نخست بحران با ایجاد شوک شناختی، باور عمومی به توان ایستادگی را تضعیف کند، اظهار کرد: هدف این است که به جامعه القا شود همه‌چیز پایان یافته و افقی برای پیروزی وجود ندارد؛ اما مردم ایران در جنگ‌های اخیر نشان داده‌اند که در شناخت شرایط و نقشه دشمن، هوشیار هستند.

وی حفظ وحدت ملی را عامل مهم عبور از این مرحله دانست و تأکید کرد: آگاهی از نقشه دشمن، بی‌اعتنایی به روایت‌های هدفمند آن و حفظ انسجام در روزهای نخست هر بحران، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مردم است.

نه بترسیم و نه دیگران را بترسانیم

امام‌جمعه تاکستان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و روحیه عمومی گفت: نه باید ترسید و نه باید دیگران را ترساند؛ زیرا تضعیف روحیه مؤمنان و ترساندن آنان بخشی از راهبرد دشمن است.

وی افزود: هر تهدیدی نشانه قدرت قطعی دشمن نیست و در برابر خطر باید آمادگی عاقلانه داشت. به گفته غفوری، آمادگی‌های لازم در کشور فراهم شده و آنچه بیش از همه اهمیت دارد، حفظ انسجام داخلی و جلوگیری از تبدیل فشار خارجی به بحران داخلی است.

غفوری با اشاره به اجتماعات شبانه و صفوف نماز جماعت، بر ضرورت حفظ و تقویت این همبستگی تأکید کرد و آن را از راه‌های مقابله با تلاش دشمن برای تضعیف وحدت جامعه دانست.

امام‌جمعه تاکستان در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری‌های عباس بیگدلی، نماینده این شهرستان، برای اجرای طرح خرید توافقی کشمش قدردانی کرد.

وی با اشاره به مشکلات باغداران تاکستان، پایین‌بودن قیمت کشمش را یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان دانست و گفت: با پیگیری نماینده شهرستان، قیمت ۳۲۰ هزار تومان برای خرید کشمش در نظر گرفته و مصوب شده است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های بالای تولید و پرورش محصول را جبران کند.

غفوری همچنین از برگزاری همایش استانی «منزلت نماز» در روز شنبه در حرم مطهر امامزاده سیدعلی شارینی خبر داد و از مردم و نمازگزاران دعوت کرد در این برنامه که از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود، حضور یابند.

وی با اشاره به حضور مهمانانی از سطح کشور، استان و شهرستان در این مراسم، از مردم خواست ضمن زیارت حرم، در همایش منزلت نماز نیز شرکت کنند.

امام‌جمعه تاکستان در پایان با اشاره به اهتمام رهبر شهید به ترویج نماز، گفت: ایشان طی سال‌های رهبری خود، ۳۲ پیام به مناسبت برگزاری اجلاس سراسری نماز صادر کردند که نشان‌دهنده اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در جامعه است.

غفوری با تأکید بر ضرورت عمومی‌سازی فرهنگ نمازخوانی، ابراز امیدواری کرد همه افراد جامعه در شمار اقامه‌کنندگان نماز قرار گیرند و در ترویج این فریضه الهی نقش‌آفرینی کنند.



