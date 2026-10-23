استقلال ایران حاصل ایستادگی در برابر سلطه بیگانگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته گیلانغرب، با تأکید بر اهمیت تقوا و ایمان در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار کرد: انسان برای رهایی از زیان و خسران باید ایمان، عمل صالح، سفارش به حق و توصیه به صبر را در زندگی خود مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به آموزه‌های سوره مبارکه عصر، ایمان به خداوند را از مهم‌ترین پایه‌های رهایی انسان از خسران دانست و افزود: باور قلبی به خداوند باید در رفتار، روابط اجتماعی و تصمیم‌های روزمره انسان نمود پیدا کند و تنها به اعتقاد زبانی محدود نماند.

امام جمعه گیلانغرب با استناد به روایاتی از امام صادق (ع)، بر ضرورت توجه به نظارت همیشگی خداوند بر اعمال انسان تأکید کرد و گفت: مؤمن باید در خلوت و آشکار از ارتکاب گناه پرهیز کند؛ زیرا پنهان ماندن یک رفتار از دید مردم، به معنای پنهان بودن آن از محضر خداوند نیست.

حجت‌الاسلام ساداتی یکی از راه‌های تقویت حضور قلب در نماز را توجه به این حقیقت دانست که انسان در برابر خالق هستی ایستاده است و تصریح کرد: هر اندازه باور انسان به خداوند عمیق‌تر باشد، آثار آن در عبادت، رفتار و رعایت بایدها و نبایدهای زندگی آشکارتر خواهد شد.

وی در ادامه، ایمان به آخرت را از دیگر ارکان اعتقادی مؤمنان برشمرد و خاطرنشان کرد: باور به روز حساب، انسان را به رعایت حقوق دیگران، پرهیز از گناه و انجام مسئولیت‌ها سوق می‌دهد؛ چراکه دنیا محل تلاش و عمل است و پاداش نهایی کارهای نیک در سرای آخرت محقق می‌شود.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه تقوا به معنای کناره‌گیری از اجتماع نیست، اظهار کرد: انسان باتقوا در متن جامعه حضور دارد، مسئولیت‌های خود را انجام می‌دهد و در عین حال مراقب است که در مسیر زندگی از حدود الهی عبور نکند.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش دیگری از خطبه‌ها، موفقیت تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و پیام‌های تبریک رهبر انقلاب به مناسبت افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی را مورد توجه قرار داد و گفت: این دستاوردها فراتر از موفقیت فردی ورزشکاران است و می‌تواند به تقویت غرور ملی و نمایش ظرفیت‌های انسانی کشور در عرصه بین‌المللی کمک کند.

وی افزود: درخشش جوانان ایرانی در ورزش، علم و عرصه‌های مختلف، بیانگر ظرفیت‌های کشور است و افرادی که برای سربلندی ایران تلاش می‌کنند، شایسته حمایت و قدردانی هستند.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به بازتاب بین‌المللی موفقیت ورزشکاران ایرانی، اظهار کرد: برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی، پیام‌آور توانمندی جوانان کشور است و نشان می‌دهد فشارها و مشکلات نتوانسته مانع حضور و افتخارآفرینی آنان شود.

حجت‌الاسلام ساداتی همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، فرزند امام خمینی (ره)، به جایگاه علمی و مبارزاتی وی پرداخت و گفت: شهید آیت‌الله مصطفی خمینی از شخصیت‌های برجسته علمی و انقلابی بود و شهادت او از رخدادهای مهم تاریخ مبارزات انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مسئولان و چهره‌های برجسته نظام اسلامی نیز در مسیر انقلاب هزینه داده‌اند، افزود: امام خمینی (ره) و شماری از مسئولان و شخصیت‌های نظام، در کنار مردم در مسیر مبارزه حضور داشتند و برای پیشبرد اهداف انقلاب، سختی‌ها و خسارت‌هایی را متحمل شدند.

امام جمعه گیلانغرب در آستانه آغاز ایام فاطمیه، با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت پاسداشت محبت و ارادت به خاندان پیامبر اسلام (ص) تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به برگزاری مجالس عزاداری و ترویج معارف فاطمی در مساجد، منازل و اجتماعات مردمی شد.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به روایتی درباره آثار محبت حضرت فاطمه زهرا (س) در مراحل مختلف آخرت، اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصتی برای تعمیق پیوند معنوی با اهل‌بیت (ع) و بازخوانی آموزه‌های آنان در زندگی فردی و اجتماعی است.

وی در ادامه سخنان خود، به سالروز اعتراض امام خمینی (ره) به قانون کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: این قانون برای اتباع و مستشاران آمریکایی در ایران مصونیت قضایی ایجاد می‌کرد و از نگاه امام راحل، به استقلال و عزت ملت ایران آسیب می‌زد.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه اعتراض به کاپیتولاسیون از مقاطع مهم مبارزات امام خمینی (ره) بود، افزود: این اعتراض در ادامه به تبعید ایشان انجامید و یکی از نقاط اثرگذار در روند شکل‌گیری و گسترش نهضت اسلامی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام ساداتی با تأکید بر ضرورت حفظ حافظه تاریخی جامعه، تصریح کرد: نسل جوان باید بداند انقلاب اسلامی در چه شرایطی شکل گرفت و چرا استقلال سیاسی و حفظ شأن ملت ایران اهمیت دارد. به گفته وی، تجربه‌های تاریخی کشور نشان می‌دهد که سلطه بیگانگان می‌تواند استقلال و اختیار ملت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به قراردادهای تاریخی ایران و جدایی بخش‌هایی از سرزمین کشور در دوره‌های گذشته، خاطرنشان کرد: شناخت این تجربه‌ها برای ارزیابی مسائل امروز ضروری است و نباید زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری انقلاب و مطالبه استقلال ملی به فراموشی سپرده شود.

امام جمعه گیلانغرب همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، دیدگاه خود را درباره اهداف این کشورها بیان کرد و گفت: به اعتقاد وی، حفظ استقلال و توان دفاعی کشور برای جلوگیری از تحمیل اراده قدرت‌های خارجی ضروری است.

حجت‌الاسلام ساداتی در بخش پایانی سخنانش، به موضوع تقویت مساجد و تشکیل قرارگاه ملی مسجد اشاره کرد و از نمازگزاران خواست برای آگاهی از برنامه‌ها و خدمات مرتبط، پس از نمازجمعه به میز خدمت مراجعه کنند.

وی با تأکید بر نقش مساجد در فعالیت‌های دینی و اجتماعی، اظهار کرد: تقویت جایگاه مساجد و گسترش فعالیت‌های شبکه امامت باید در مسیر افزایش مشارکت مردم و ارتقای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی این مراکز دنبال شود.

امام جمعه گیلانغرب در پایان برای نزول رحمت الهی، حل مشکلات مردم، توفیق خدمتگزاران نظام اسلامی و پیروزی رزمندگان اسلام دعا کرد و یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع از کشور و شهدای شهرستان را گرامی داشت.