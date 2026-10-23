تأکید امام جمعه میامی بر ضرورت توجه بیشتر به معیشت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرهادزاده در خطبه‌های نخستین نماز جمعه آبان‌ماه میامی که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم شهرستان در شب‌های اقتدار و صلابت، این حضور را پشتوانه‌ای محکم برای نظام اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی در سایه حمایت‌های مردمی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است، افزود: حضور مردم در صحنه‌های مختلف همواره به تقویت اقتدار کشور کمک کرده است.

امام جمعه میامی با اشاره به نقش حضور مردم در تقویت همبستگی اجتماعی، اظهار کرد: پشتیبانی از نظام اسلامی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب از دیگر جلوه‌های مهم حضور مردم در صحنه‌های مختلف است.

فرهادزاده در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت حفظ امید در جامعه تأکید کرد و گفت: مردم نباید در برابر فشارها دچار ناامیدی شوند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت، اما حفظ انسجام ملی، به‌ویژه در برابر تهدیدهای دشمنان، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

امام جمعه میامی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بیان کرد: تلاش جدی برای رفع این مشکلات در کنار حفظ انسجام و وحدت ملی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرهادزاده در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از نظام اسلامی و انقلاب در برابر قدرت‌های بزرگ، مشارکت و حضور مردم در صحنه را رسالتی مهم دانست و تأکید کرد: افرادی که در این مسیر ایفای نقش می‌کنند، نباید در برابر فشارها دلسرد شوند.